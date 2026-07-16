West Ham United, Crysencio Summerville için 45 milyon avroluk bir Avrupa teklifi bekleyebilir

Sky Sport’un İtalya şubesinin haberine göre, AS Roma, Crysencio Summerville için 45 milyon euroluk bir teklif sunacak. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun West Ham United ile sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam ediyor ve buna ek olarak kulübün tek taraflı olarak bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor.

Altı kez milli forma giyen Summerville, küme düşen West Ham'dan her halükarda ayrılacak. Dünya Kupası'ndaki iyi performansıyla Rotterdamlı oyuncu, dünya çapında birçok kulübün dikkatini üzerine çekti.

Roma ise kararını verdi ve Summerville'in transferi için tüm gücüyle çalışacak. İtalyan dev kulüp, oyuncunun mali taleplerini karşılamayı ve böylece West Ham'a ek baskı uygulamayı planlıyor.

Roma kulüp yönetimi şu anda Summerville’in bu teklife nasıl tepki vereceğini bekliyor. Summerville, Perşembe günü Miami’deki tatilinden dönecek.

Summerville'in tepkisi olumlu olursa, West Ham önümüzdeki günlerde 45 milyon euroluk bir teklif bekleyebilir.

Sadece AS Roma değil, Al-Hilal, Aston Villa ve Manchester United de Summerville ile yakından ilgileniyor.

Summerville, bu yılın başında Donyell Malen’in Roma’ya transferini gerçekleştiren Wasserman menajerlik ajansıyla çalışmaktadır.