Crysencio Summerville’in transferi için rekabet tam anlamıyla alevlendi. Fabrizio Romano, West Ham United’ın AS Roma’nın ilk teklifini reddettiğini ve Aston Villa’nın, Roma ile zaten bir anlaşmaya varmış olduğu söylenen bu Hollanda milli takımının yıldız oyuncusuna artık giderek daha ciddi bir şekilde yöneldiğini bildiriyor.

Roma, uzun süredir Summerville ile ilgileniyordu ve ilk tercihi olan Mason Greenwood’un Fenerbahçe’yi tercih ettiği netleşince, artık tüm dikkatini Hollandalı oyuncuya yöneltti.

West Ham’ın Championship’e düşmesinin ardından artık mesele Summerville’in ayrılıp ayrılmayacağı değil, hangi kulübe gideceği. Dünya Kupası’ndaki performansı (iki gol, iki asist) İngiltere’de de dikkat çekti.

Çeşitli İtalyan kaynaklara göre Summerville, Roma’ya kabul cevabını çoktan vermiş olsa da, büyük medya kuruluşları bu haberi henüz kamuoyuna duyurmadı.

Roma’nın 40 milyon euro ve 6 milyon euro bonus içeren ilk teklifi, West Ham tarafından yetersiz bulunmuş ve Giallorossi’ye “hayır” cevabı verilmişti.

Roma kulübü şimdi Summerville’i bir an önce kadrosuna katmak için elinden geleni yapıyor. Morgan Rogers’ın yaklaşık 140 milyon ödeyecek olan Chelsea’ye satışı yaklaşırken, Villa artık Summerville’i daha ciddi bir şekilde gündemine aldı.

West Ham’ın Roma ile henüz bir anlaşmaya varmamış olması nedeniyle, Roma kulübü, mali gücü yüksek olan Villa’nın West Ham’a daha yüksek bir teklif sunmasından endişe ediyor. Ancak bu durumda bile Summerville’in kendi tercihi ne olacağı sorusu hala cevaplanmamış durumda.

Summerville, hem Roma’da hem de Villa’da önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde forma giyebilir. İtalya’da, Hollanda milli takımından arkadaşı Donyell Malen ile birlikte forvet hattının (büyük bir kısmını) oluşturacak olması, Summerville’in kararında etkili bir faktör olabilir.

Bu arada Roma, muhtemelen Summerville’in alternatifi olarak görülen Alejandro Garnacho’ya da ilgi göstermeye devam ediyor. Chelsea, Garnacho’dan kesin olarak kurtulmak isterken, Roma ise zorunlu ya da zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu bir kiralama seçeneğini değerlendiriyor.