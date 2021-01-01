West Ham United 2-1 Tottenham | Tottenham erimeye devam ediyor

Premier Lig'de adeta tepetaklak olan Tottenham, şehrin doğu yakasında da aradığını bulamadı ve West Ham'a 2-1 mağlup oldu.

'de günün ilk maçında iki Londra takımı karşı karşıya geldi. Bu sezonun yükselen değeri, Jose Mourinho'nun kötü giden'ını konuk etti. Kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi oldu.

West Ham United - Tottenham maçında golleri kimler attı?

West Ham United mücadeleye golle başladı. Henüz 5. dakikadafileleri havalandırdı. İlk yarı 1-0 sona erdi. Ev sahibi ekip ikinci yarının ilk dakikalarında da golü buldu. 47. dakikadatakımını rahatlatan isim oldu. Tottenham bu gollere 64. dakikada Lucas Moura ile cevap verdi.

West Ham United - Tottenham maçının kırılma anı

Maç golle başlayınca iki takımın da oyunu tamamen değişti. 5. dakikada Antonio'nun attığı gol beklenenin dışında bir maç izlenmesine neden oldu. Tottenham bu sezon üçüncü defa yüzde 65'in üzerinde topla oynama oranı yakalayarak (%69) alışılmışın dışında bir futbol sergilemek zorunda kaldı ve sonuç alamadı.

West Ham United - Tottenham maçının oyuncusu

Manchester United'da kendini ispatlamakta güçlük çeken Jesse Lingard, West Ham United formasıyla kendini buldu. 28 yaşındaki oyuncu attığı golün yanı sıra, oyuna kattığı hareketlilik ile maçın öne çıkan oyuncusu oldu. Lingard, Londra ekibiyle oynadığı dört lig maçında üç gol attı.





West Ham United - Tottenham maçının istatistiği: 5

Tottenham her iki devrenin de ilk beş dakikasın içinde gol yedi. Bu durum Jose Mourinho'nun Premier Lig kariyerinde ilk kez gerçekleşti..

İki takım kaç puanda?

West Ham United 45 puana yükselerek kendine yeniden ilk dörtte yer buldu. Tottenham ise 36 puanda kaldı.