West Ham United, yükselme hedeflerini kurtarma çabası kapsamında teknik direktör Nuno Espirito Santo ile yollarını resmen ayırdı. Wolverhampton Wanderers ve Tottenham'ın eski teknik direktörü, West Ham United'ın geçen sezon üst ligden düşmesinin ardından Championship macerasına zorlu bir başlangıç yapması üzerine görevinden ayrıldı.

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Championship’a tökezleyerek başladı

Doğu Londra ekibi, geçen sezon Premier League’den düşmesine rağmen Nuno ile yola devam etme kararı almış ve en üst lige hemen geri dönmeyi ummuştu. Ancak ligde üst üste gelen yenilgiler yönetimi harekete geçirdi. Cumartesi günü West Bromwich Albion’a sahasında 3-1 kaybedilen maçın ardından Nuno’nun görevine son verildi.

Hafta sonu London Stadium’daki yenilgi sırasında tepkiler yükseldi. Ev sahibi taraftarların bir bölümü, teknik direktörün “sabah kovulacağını” söyleyen tezahüratlar yaptı. West Ham, ligde oynadığı 13 maçta yalnızca altı galibiyet alabildi ve şu anda sekizinci sırada bulunuyor. Bu, Championship’in yeniden düzenlenen play-off formatında yer alan son sıra.

Kulüp ayrılığı resmen açıkladı

West Ham, teknik direktör değişikliğini doğrulamak için salı sabahı kapsamlı bir resmî açıklama yayımladı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, “West Ham United, erkek A takım teknik direktörü Nuno Espírito Santo’nun görevinden derhâl ayrıldığını doğrular. EFL Championship sezonunun başlangıcına ilişkin kapsamlı bir değerlendirmenin ardından yönetim kurulu, kulübün hedeflerinin ve beklentilerinin planlandığı doğrultuda ilerlemesini sağlamak için şu anda bir değişikliğin gerekli olduğuna inanmaktadır” denildi.

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Teknik ekipte de büyük değişiklikler yaşanacak. Açıklama şöyle devam etti: “Yardımcı teknik direktör Rui Pedro Silva ve kaleci antrenörü Rui Barbosa da kulüpten ayrıldı. West Ham United, kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri sıkı çalışma ve bağlılık için Nuno’ya, Rui’ye ve Rui’ye teşekkür eder; hepsine gelecek için en iyi dileklerini iletir.”

Görevden ayrılmasına yol açan hafta sonu yenilgisinin ardından Nuno’ya, konumuyla ilgili artan baskı doğrudan soruldu. Teknik direktör, “Her zaman baskı altındayım. Her gün” dedi.

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Teknik direktör arayışı sürerken Noble görevi üstleniyor

Kalıcı bir halef arayışına başlayan West Ham, bu süreçte takımı ayakta tutmak için tanıdık isimlere yöneldi. Açıklamada, “Yeni bir teknik direktör bulma süreci başlamış durumda” ifadelerine yer verildi.

Kulüp efsanesi Mark Noble, kısa vadede Steve Potts ve Gerard Prenderville ile birlikte takımın başına geçecek. Kulüp açıklamasını şöyle tamamladı: “Mark Noble, Steve Potts ve Gerard Prenderville, yarın akşam Cardiff City deplasmanında oynanacak EFL Championship maçı öncesinde takımın hazırlıklarını geçici olarak yönetecek. Kulüp, yeni teknik direktörün ataması kesinleşene kadar başka bir açıklama yapmayacak.”

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Kritik deplasman maçları yaklaşıyor

Noble ve geçici teknik ekibinin, çarşamba akşamı Cardiff City ile oynamak üzere Galler’e yapacakları yolculuk öncesinde hazırlık için fazla zamanı yok. West Ham’ın iki maçlık mağlubiyet serisine son vermesi ve play-off hattındaki kırılgan konumunu sağlamlaştırması gerekiyor.

Hafta içindeki karşılaşmanın ardından West Ham, cumartesi öğleden sonra Ewood Park’ta Blackburn Rovers’a karşı bir başka deplasman sınavı verecek. Yönetim yeni teknik direktör atamasını sonuçlandırırken kulübün üst lige yükselme umutlarını canlı tutabilmesi için bu iki deplasmandan olumlu sonuçlarla dönmesi hayati önem taşıyor.