West Ham, Lucas Paqueta için Lyon ile 60 milyon euro karşılığında anlaştı

Londra ekibinin teklifini arttırmasıyla Paqueta da Premier Lig'deki Brezilyalılar kervanına katıldı.

NELER YAŞANDI? Haftalardır devam eden pazarlıkların ardından iki kulüp bonservis üzerinde anlaşmaya vardı. Geçen sezon 11 gol, yedi asistle oynayan Paqueta, West Ham ile 2027 yılına dek sözleşme imzalayacak.

BÜYÜK RESİM: Premier Lig'de sezonun ilk üç maçından puan çıkaramayan West Ham rakip fileleri bir kez bile havalandıramadı.

Avrupa'da Danimarka temsilcisi Viborg'u iki maçta toplamda 6-1'lik skorla eleyen West Ham, Konferans Ligi'nde gruplara kalarak moral buldu. Londra ekibi Paqueta transferiyle ligde çıkışa geçmeyi hedefliyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA PAQUETA:

Getty Images

Getty Images

Getty Images

PAQUETA'NIN KARİYERİ: 2019'da 38 milyon euro'ya Flamengo'dan Milan'a transfer olan Paqueta Brezilya futbolunun yeni süperyıldızı olarak görülüyordu. İtalya macerasından umduğunu bulamayan 24 yaşındaki orta saha Milan formasıyla 44 maçta sadece bir gol ve üç asist üretebildi.

2020'de 20 milyon euro'ya Lyon'un yolunu tutan Paqueta burada kendini buldu. Lyon'da 80 maçta 21 gol, 14 asistle oynayan Paqueta, David Moyes'un 4-2-3-1'inde forvet arkasında çarkların dönmesini sağlayan isim olacak. Hem merkezde hem kanatta etkili olabilmesi, Paqueta'yı West Ham'da üçlünün sık sık yer değiştirdiği esnek sistem için ideal oyuncu haline getiriyor.

WEST HAM'I NELER BEKLİYOR? 28 Ağustos'ta renktaşı Aston Villa'yı konuk edecek olan West Ham kötü gidişe dur demek ve üç puanla tanışmak istiyor. Sonraki hafta Tottenham gibi zorlu bir rakiple deplasmanda karşılaşacak olmaları Aston Villa maçının önemini bir kat daha arttırıyor.