West Ham, Leeds United’ın yıldızları Philips ve Raphinha için transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyor

GOAL, West Ham United'ın orta saha oyuncusu Kalvin Phillips ve kanat oyuncusu Raphinha için Leeds United'a transfer teklifi yapmak istediğini doğruluyor.

West Ham, sezon ortasında kadrolarını güçlendirmeye hevesli ve bakışlarını Elland Road'a çevirmiş durumda.

West Ham, ilk dördün peşinde büyük harcama yapmaya istekli olduğundan her iki oyuncu için de 50 milyon sterline kadar bedele çıkılabilir.

Transferde son durum

GOAL, West Ham'ın Ocak transfer döneminin son günlerinde hem Phillips hem de Raphinha için teklif verdiğini biliyor.

David Moyes, Phillips'in İngiltere'den takım arkadaşı Declan Rice ile West Ham orta sahasının kalbinde takım kurabileceğini düşünüyor.

Bu arada Raphinha, Leeds'te kalmayı reddetmemesine rağmen, West Ham için de bir hedef.

Büyük resim

Leeds bu sefer iyi geçen 2020-21 sezonunu tekrarlamakta zorlanırken, orta saha ikilisi yükselen itibarın tadını çıkarıyor.

14 yaşından beri Leeds'te olan Phillips, iki yıl önceki Premier Lig' yükselma kahramanlarından biriydi ve şu anda Premier Lig'in en iyi orta saha oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

Marcelo Bielsa ile formunu buldu. Ağustos 2020'de ilk çıkışını yaptı ve geçen yaz İngitere'nin Euro 2020 finaline giden yolda her maça 11 başladı.

Raphinha da 2020'de Rennes'ten kulübe katıldığından beri Elland Road'da büyük bir başarı elde etti.

Geçen yıl Brezilya tarafına başarılı bir giriş yapan kanat oyuncusu, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 19 maçta sekiz gol atarak Leeds'in en golcü oyuncusu oldu.

Phillips ve Raphinha, geçtiğimiz yıl boyunca bir dizi Premier Lig kulüpleriyle de bağlantılıydı.

West Ham şu anda Premier Lig'de beşinci sırada yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak adına hevesli.

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