West Ham - Leeds maçına bilet nasıl alınır: FA Cup bilet fiyatları, maç programı, başlama saati ve daha fazlası

West Ham, 5 Nisan Pazar günü Londra'daki London Stadium'da Leeds'i ağırlayacak. Wembley'deki yarı finale çıkmak için mücadele eden bu iki tarihi rakip arasında oynanacak maç, FA Cup çeyrek finalinde büyük önem taşıyor.

Her iki takım da şu anda Premier League'in alt sıralarında yer alsa da, bu eleme maçı, kupada ilerleyerek sezonlarını şekillendirmek için hayati bir fırsat sunuyor.

GOAL, West Ham - Leeds maçının biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dahil olmak üzere, bilet teminiyle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunuyor.

West Ham - Leeds FA Cup maçı ne zaman başlıyor?

FA Kupası - FA Cup London Stadium

West Ham - Leeds FA Cup biletleri nasıl satın alınır?

Biletleri doğrudan kulüplerin resmi sitelerinden satın almak, genellikle FA Cup biletlerini edinmenin en güvenli yöntemi olarak kabul edilir.

Erken rezervasyon çok önemlidir; sezonluk bilet sahipleri ve kayıtlı üyeler genellikle koltuk bulma şansına daha fazla sahiptir.

FA Cup biletleri, takımların sezonluk bilet fiyatına otomatik olarak dahil edilmez; ancak sezonluk bilet sahiplerine (ve kulüp üyelerine) genellikle koltuklarını satın alabilmeleri için öncelikli satış dönemleri tanınır.

Resmi kanallardan FA Cup biletleri satın almanın yanı sıra, son dakika bilet arıyorsanız, taraftarlar StubHub gibi platformlarda ikincil piyasadan bilet alma seçeneğine de sahiptir.

West Ham - Leeds FA Cup: Bilmeniz gereken her şey

West Ham - Leeds Formu

West Ham - Leeds: Son Karşılaşma Kayıtları

West Ham - Leeds Puan Durumu

West Ham - Leeds maçından ne beklemeli?

West Ham United, ligde istikrarsız bir dönem geçirdikten sonra bu çeyrek finale katılıyor. The Hammers şu anda Premier Lig’de 18. sırada yer alıyor ve son sekize kalmayı 18 Mart’ta Brentford’a karşı 2-2 biten dramatik bir beraberlik ve ardından penaltı atışlarında elde ettikleri galibiyetle garantiledi.

En üst ligde 15. sırada yer alan Leeds United, 8 Mart'ta Norwich City'yi 3-0 mağlup ederek bu aşamaya ulaştı.

Daha yakın zamanda, Daniel Farke'nin takımı 21 Mart 2026'da Brentford ile 0-0 berabere kaldı. Defansif istikrar, kaleci Karl Darlow ve kaptan Ethan Ampadu'nun sağlam bir temel oluşturmasıyla Whites için kilit rol oynadı.

Paskalya Pazarı günü oynanacak bu maç, Londra Stadyumu'nda nadir görülen bir kupa karşılaşması olacak ve stadyumun tamamen dolması bekleniyor. Leeds'in 9.000 kişilik deplasman kontenjanının tamamını doldurmasıyla atmosfer oldukça coşkulu olacak.

Bu maç, Leeds'in 2003'ten bu yana ilk kez FA Cup çeyrek finaline çıkması anlamına geliyor ve karşılaşmaya önemli bir tarihsel ağırlık katıyor.

