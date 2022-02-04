West Ham forması giyen Declan Rice'ın Manchester United'ın transfer listesindeki isimlerden biri olduğu öne sürülüyor.

İngiltere milli takımının da formasını giyen 23 yaşındaki oyuncu, Portekizli yıldızın büyük maçlarda sergilediği performansın kendisi için bir ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Kariyerinde Ballon d'Or'u beş kez kazanan Ronaldo; ne kadar güvenilir bir ayak olduğunu United, Real Madrid ve Juventus formalarıyla attığı goller, kaldırdığı kupalar ve kırdığı sayısız rekorla defalarca kanıtladı.

Ronaldo'nun büyük bir hayranı olduğunu belirten Rice, maçın kaderini belirleyecek bir penaltı için topun başına ilk olarak Portekizli yıldızın geçmesini tercih ediyor.

Ne söyledi?

Youtube'da Gary Neville'ın konuğu olan Rice'a, sonucu belirleyecek bir penaltı vuruşu için kimi seçeceği soruldu.

"Ronaldo diyeceğim. Yüzde yüz Ronaldo."

"Kritik anlarda gole çevirdiği birçok penaltı var; Şampiyonlar Ligi finali, milli takım turnuvaları. Büyük maçlarda tercihim %100 CR7 olurdu."

Messi için ne düşünüyor?

Ronaldo kariyeri boyunca beyaz noktadan kullandığı 143 vuruşu gole çevirirken, sadece 28 penaltıdan yararlanamadı.

Ronaldo'nun ezeli rakibi Lionel Messi ise 103 penaltıyı golle sonuçlandırırken, 29 kez topu filelerle buluşturamadı.

Orta sahadaki performansıyla dikkat çeken Rice, Arjantinli oyuncuyu yeşil sahalara ayak basmış en büyük yetenek olarak görüyor. Messi'nin Ballon d'Or'u yedi kez kazandığı düşünülürse, Rice'ın bu tezine karşı çıkmak kolay değil.

Rice, Messi-Ronaldo tartışması hakkındaki görüşünü şu sözlerle ifade ediyor:

"Bu çok zor bir soru. Hem Messi, hem de Cristiano Ronaldo doğaüstü işler yaptılar. Bunu kimse tekrarlayamayacak."

"Messi'nin topla yapabildikleri onu çok özel kılıyor, bir daha böyle bir oyuncu göreceğimizi sanmıyorum."

Geleceğiyle ilgili söylentilerin ardı arkası kesilmeyen Rice'ı kısa süre içinde Şampiyonlar Ligi sahnesinde göreceğimize şüphe yok. Ancak bu Premier Lig'de ilk dördü kovalayan West Ham'ın formasıyla mı olacak, yoksa başka bir takımla mı, bunu zaman gösterecek.

West Ham'ın Devler Ligi bileti alamaması halinde, Rice'ın kendisiyle ilgilenen Manchester United ve Chelsea'ye evet deme olasılığı yükselebilir.

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