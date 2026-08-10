West Ham United 2026/27 EFL Championship sezonuna başlarken, West Ham bileti almak isteyen taraftarlar için Doğu Londra’daki heyecan hissedilir düzeyde.

Teknik direktör Nuno Espírito Santo, Premier League’e hemen geri dönmeyi hedefleyen zorlu bir sezonda takımı yönetirken, London Stadium’daki her maç günü büyük önem taşıyor.

West Ham’ın yükselme mücadelesinde takımı tribünden desteklemek için siz de yerinizi alabilirsiniz. GOAL, 2026/27 sezonunda West Ham bileti satın almak için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri sizin için derledi.

West Ham'ın 2026/27 sezonundaki yaklaşan fikstürü

West Ham 2026/27 biletleri nasıl alınır?

West Ham maçları için tek maçlık biletlerden sezonluk bilet yenilemelerine ve hospitality paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor.

Resmî biletleri kulübün eticketing.co.uk/whufc adresindeki resmî eTicketing portalı üzerinden satın alabilirsiniz.

İşte bilmeniz gerekenler:

Claret Membership önceliği: Yüksek talep nedeniyle, üyelik olmadan doğrudan kulüpten genel satış bileti bulmak nadirdir. Tek maçlık bilet kontenjanlarının büyük bölümü, yalnızca Claret üyelerine açık öncelikli satış döneminde hızla tükenir.

Yüksek talep nedeniyle, üyelik olmadan doğrudan kulüpten genel satış bileti bulmak nadirdir. Tek maçlık bilet kontenjanlarının büyük bölümü, yalnızca Claret üyelerine açık öncelikli satış döneminde hızla tükenir. Üyelik avantajları: Yetişkinler için Claret Membership ücreti sezon başına yaklaşık £45’tir ve öncelikli rezervasyon dönemleri, bilet indirimleri, mağaza kuponları ve özel yarışmalara erişim içerir.

Yetişkinler için Claret Membership ücreti sezon başına yaklaşık £45’tir ve öncelikli rezervasyon dönemleri, bilet indirimleri, mağaza kuponları ve özel yarışmalara erişim içerir. İkincil pazar yerleri: Resmî genel satış kontenjanları tükenirse, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları son dakika koltuk bulmak için alternatif sunar.

West Ham 2026/27 bilet fiyatları ne kadar?

Bilet fiyatları, rakibin kategorisine ve stat içindeki oturma yerine göre değişiklik gösterir:

Maç kategorileri: Karşılaşmalar A, B veya C Kategorisi olarak sınıflandırılır. Yüksek talep gören maçlar ya da yerel derbiler (A Kategorisi), fiyat skalasının üst bölümünde yer alır.

Ekonomik tribünler: En uygun fiyatlı koltuklar, Bobby Moore Stand ve Sir Trevor Brooking Stand’da kalelerin arkasındaki üst katlarda yer alır ve fiyatları £30 ile £55 arasındadır.

Premium tribünler: Billy Bonds Stand (Doğu) ve West Stand’daki koltuklar, yan açıdan en iyi görüşü sunar. Orta saha çizgisinin merkezine yakın koltuklar, prestijli 1966 koltukları gibi, en yüksek fiyat bandında yer alır (£55 ile £110+).

West Ham hospitality biletleri ve paketleri nasıl alınır?

West Ham, futbolu daha seçkin ve konforlu bir şekilde izlemek isteyenler için geniş bir premium seçenek yelpazesi sunuyor.

Fiyatlar yaklaşık £100 ile 700 arasında değişiyor ve rakibe ile seçilen pakete göre farklılık gösteriyor.

Genel giriş deneyiminin daha seçkin bir versiyonunu sunan hareketli spor barlardan yüksek lüks restoran deneyimlerine kadar, London Stadium’da her zevke ve bütçeye uygun bir seçenek bulunuyor. Örnekler arasında şunlar yer alıyor:

Boleyn: West Ham’ın eski stadına bir saygı duruşu olan Boleyn, VIP dolgulu koltuklar, ücretsiz maç programı ve devre arası içeceğiyle spor bar atmosferi sunarken, kulübün tarihini de yaşatıyor.

West Ham’ın eski stadına bir saygı duruşu olan Boleyn, VIP dolgulu koltuklar, ücretsiz maç programı ve devre arası içeceğiyle spor bar atmosferi sunarken, kulübün tarihini de yaşatıyor. Royal East: Sahaya bakan ve şık bir ortam sunan Royal East, zarif üç servislik yemek, dâhil içecekler ve orta seviye koltuklar sağlıyor. Ayrıca bir West Ham efsanesiyle tanışma fırsatı da sunuyor.

Diğer hospitality alanları/bölümleri arasında ‘Londoner’, ‘Great Briton’, ‘Forge’ ve ‘Arnold Hills’ bulunuyor.

Ancak daha popüler fikstürlerde seçeneklerin daha erken tükenmesinin muhtemel olduğunu unutmayın. Yerinizden emin olmanın en kolay yolu, kulübün sitesindeki hospitality bölümünü takip ederek hangi seçeneklerin mevcut olduğunu görmektir.

London Stadium çevresinde nerede kalınır?

Maç için seyahat ediyorsanız, aşağıdaki interaktif haritayı kullanarak stat çevresindeki konaklama seçeneklerine göz atabilirsiniz.

London Stadium'un tarihi

London Stadium (eski adıyla ve aynı zamanda Olympic Stadium olarak da bilinir), Londra’nın Stratford bölgesindeki Queen Elizabeth Olympic Park’ta bulunan çok amaçlı bir açık hava stadıdır.

Stadyum, 2012 Yaz Olimpiyatları için özel olarak inşa edildi; atletizm tesisi olarak ve açılış ile kapanış törenlerinin düzenlendiği yer olarak kullanıldı. Oyunların ardından çok amaçlı kullanıma uygun şekilde yeniden inşa edildi ve artık ağırlıklı olarak 2016 sezonundan itibaren kiracı olan West Ham United’ın evi olarak hizmet veriyor.

UK Athletics, stattaki diğer kiracıdır ve her yıl IAAF Diamond League’in London Grand Prix olarak bilinen bir ayağına ev sahipliği yapar. Stadyum, Olimpiyatlar sırasında 80.000 kişiyi ağırladı ancak Oyunlardan sonra yeniden düzenlendi ve kira sözleşmesinin şartları gereği futbol maçlarındaki kapasite artık 62.500 ile sınırlıdır.

London Stadium olduktan sonra tesis, 2015 Rugby World Cup, 2019 Major League Baseball London Series ve Rolling Stones, Foo Fighters, Guns N’ Roses ile Red Hot Chilli Peppers gibi müzisyenlere de ev sahipliği yaptı.