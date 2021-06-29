West Ham Attila Szalai'yi transfer edebilmek için Fenerbahçe'ye 12 milyon euro teklif etti

Londra ekibi EURO 2020'deki performansıyla göz dolduran Attila Szalai için Fenerbahçe'nin kapısını çalsa da olumsuz cevap aldı.

Devre arasında transfer olduğu Fenerbahçe'de sergilediği performansla büyük beğeni toplayan ve EURO 2020'de de dikkat çeken Attila Szalai'nin talipleri artarken, Macar basını başarılı stopere ilk resmi teklifin yapıldığını öne sürdü.

Blikk'te yer alan habere göre West Ham United, Szalai için teklifini sundu.

Londra ekibinin 23 yaşındaki stoper için Fenerbahçe'ye 12 milyon euro teklif ettiği belirtilirken, en az 20 milyon euro isteyen Fenerbahçe'nin bu teklifi reddettiği belirtildi. Szalai ile ilgilenen takımlar arasında West Ham'ın yanı sıra Atletico Madrid, Sevilla, Aston Villa, Leicester City ve Atalanta'nın da olduğu kaydedildi.

Takımın vazgeçilmezi olmuştu

Devre arasında Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından APOEL'den Fenerbahçe'ye 2 milyon euro'luk bonservis bedeliyle transfer olan Szalai, sarı-lacivertli takımın vazgeçilmezi olmuş ve ligin ikinci yarısında forma giydiği 21 karşılaşmada attığı üç golle takımının verdiği şampiyonluk mücadelesinde önemli bir katkı sunmuştu.

Oldukça kısa bir süre içerisinde Fenerbahçeli taraftarların en sevdiği futbolculardan birine dönüşen Szalai'nin solak olması, özellikle EURO 2020'ye damga vuran üçlü savunma dizilişlerinde teknik direktörlerin elini bir hayli rahatlatıyor. Fenerbahçe'nin Szalai için 20 milyonun altındaki teklifleri reddetmesi bekleniyor.

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