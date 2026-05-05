West Ham, 10 Mayıs Pazar günü Londra’daki London Stadium’da Arsenal’i ağırlayacak. Bu maç, ligin üst ve alt sıralarında şampiyonluk ve küme düşme mücadelesi açısından büyük önem taşıyan, heyecan verici bir Londra derbisi olacağa benziyor.

West Ham şu anda Premier Lig'de 18. sırada yer alırken, Arsenal 1. sırada bulunuyor. Hammers, küme düşme potasından kurtulmak için çaresizce mücadele ederken, Gunners ise yirmi yılı aşkın süredir ilk lig şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşmak istiyor.

West Ham - Arsenal maçı biletleri hakkında bilmeniz gereken her şey aşağıda sunulmaktadır.

Premier League'de West Ham - Arsenal maçı ne zaman oynanacak?

West Ham - Arsenal Premier League maç biletleri nasıl satın alınır?

Premier Lig maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ek konaklama paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri mevcuttur. Bu seçeneklere kulübün resmi bilet portalı üzerinden ulaşabilirsiniz.

İngiliz futbol kulüpleri biletleri genellikle üç aşamada tahsis eder:

İlk olarak sezonluk bilet sahiplerine. Ardından, daha önce iç saha maçlarına gitmiş ve sadakat puanlarına göre sıralanmış olanlara. Son olarak, genel satış döneminde halka.

Son dakika biletleri arıyorsanız, taraftarlar genellikle StubHub gibi ikinci el satış platformlarından bilet satın almayı tercih ediyor.

West Ham - Arsenal maçından ne beklemeli?

Arsenal, 25 Nisan'da Newcastle United'ı 1-0 mağlup ederek Manchester City'ye karşı dar bir üstünlüğünü koruduktan sonra, lig lideri olarak Doğu Londra'ya geliyor. Mikel Arteta'nın takımı tarihi bir mücadele içinde ve City ile şampiyonluğu belirleyecek potansiyel karşılaşma hafızalarda hala tazeyken, Gunners bu aşamada kaybedilecek herhangi bir puanın felaket olabileceğini biliyor.

Ancak West Ham, Premier Lig'de kalmak için mücadele ediyor. Hammers zorlu bir sezon geçirdi ve 2 Mayıs'ta Brentford'a karşı aldığı 3-0'lık ağır yenilgi, onları ligin son üç sırasına mahkum etti.

Ligdeki konumlarına rağmen, David Moyes'un takımı 25 Nisan'da Everton'ı 2-1 yenerek kendi sahasında rekabetçi olabileceğini gösterdi.

Geçmişte de Gunners'ı zorlayabildiklerini göstermişlerdi. 28 Eylül'de Emirates'te oynanan ilk maçta Hammers, uzun süre direndi ancak sonunda 2-1'lik bir mağlubiyet aldı.

West Ham - Arsenal Premier League maç biletleri ne kadar?

Premier Lig biletlerinin fiyatları büyük farklılıklar gösteriyor. Çoğu kulüp, yetişkin, genç, öğrenci ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma uyguluyor, ancak bu fiyat aralıkları takımdan takıma farklılık gösteriyor.

Koltuk konumu ve tribün yeri fiyatı önemli ölçüde etkiler; en iyi manzaralı koltuklar genellikle daha yüksek bir fiyat gerektirir. Bazı kulüpler maçları sınıflandırır; örneğin, büyük takımlarla oynanan önemli karşılaşmalar daha yüksek bir kategoriye girebilir ve fiyatlar buna bağlı olarak artar.

Premier League, deplasman maçları için bilet fiyatını 30 sterlin ile sınırlamıştır. Dolayısıyla, daha ucuz bir seçenek arıyorsanız, takımınızın deplasman maçlarını araştırıp bu biletleri bulmaya çalışabilirsiniz.

