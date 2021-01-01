West Bromwich Albion 1-1 Manchester United | Okay Yokuşlu oynadı, Mbaye Diagne attı, United takıldı

Manchester United, Premier Lig'de bir darbe daha aldı.Mbaye Diagne'nin gol attığı, Okay Yokuşu'nun ilk 11 çıktığı maçta WBA ile United berabere kaldı.

Premier Lig'in şampiyonluk yarışında Manchester City'i yalnız bırakmak istemeyen Manchester United, West Bromwich Albion karşısında hayal kırıklığına uğradı.

Milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun ve Galatasaray'dan transfer edilen Mbaye Diagne'nin ilk 11'de başladığ maçta ilk gol de maçın başında ev sahibinden geldi.

Diagne, henüz 83. saniyede şık bir vuruşla Premier Lig kariyerinin ilk golünü attı. Golcü oyuncu, tecrübeli menajer Sam Allerdyce yönetiminde Premier Lig'de gol atan 12. Senegalli futbolcu oldu.

Manchester United bu gole 44. dakikada, Luke Shaw'ın asistinde Portekizli oyuncusu Bruno Fernades ile cevap verdi.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Manchester United baskısını arttırdı. fakat bu baskıyı gole çeviremedi.

1-1 sona eren maçın ardından West Bromwich Albion 13, Manchester United 46 puana yükseldi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Okay Yokuşlu, 67. dakikada yerini Jack Livemore'a bıraktı. 90 dakika sahada kalan Diagne ise son anlarda bir sarı kart gördü.

West Bormwich Albion önümüzdeki hafta Burnley deplasmanına gidecek. Son beş lig maçında sadece bir kez kazanabilen Manchester United ise hafta içinde oynayacağı Real Sociedad maçının ardından ligde Newcastle United ile karşılaşacak.

Öte yandan günün ilk maçında Wolverhampton deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Southampton'ı 2-1 mağlup etti.