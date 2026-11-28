Liverpool kalecisi Alisson Becker, Club Brugge karşısında Alexander Isak'a yaptığı son asistin önemini küçümserken golcünün bitiriciliğini övdü. Pazar günü Everton'a karşı oynanacak Merseyside derbisinde Liverpool formasıyla 350. maçına çıkmaya hazırlanan Brezilyalı kalecinin kulüp kariyerinde artık bir golü ve dört asisti var.

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Alisson, Liverpool kariyerine Şampiyonlar Ligi asistini ekledi

Liverpool kalecisi Alisson Becker, perşembe günü Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge deplasmanında alınan 3-0'lık galibiyette hücuma bir katkı daha yaptı. Alexander Isak'ın üçüncü golü atmasını sağlayan isabetli bir uzun pas gönderdi. Bu pas, Alisson'un Avrupa kupalarındaki ilk asistiydi ve tamamı Liverpool formasıyla olmak üzere profesyonel kariyerindeki gol katkısını bir gol ve dört asiste çıkardı.

Cuma günü AXA Training Centre'da konuşan Alisson, pazar günü Everton deplasmanında oynanacak 249. Merseyside derbisinde kulüp formasıyla 350. maçına çıkmaya hazırlanırken kendi pasından çok Isak'ın bireysel becerisini övdü.

‘Asist, golün en önemsiz kısmıydı!’

Maçın önceki bölümünde Brugge savunmasının arkasındaki boşlukları fark ettiğini kabul eden Brezilyalı kaleci, uzun vuruşun unutulmaz bir gole dönüşmesinde Isak'ın dönüşüne ve bitiriciliğine dikkat çekti.

"Bu önemli. En önemli şey değil ama elbette harika hissettiriyor," diyen Alisson, Liverpoolfc.com'a şunları söyledi: "Kendim adına iyi hissediyorum ama takıma ve forvetlere, Alex'e katkı sağlamak, onların mümkün olduğunca çok gol atmaya devam etmesine yardımcı olmak harika. Maç sırasında birkaç kez denedim, fırsat vardı. Topa iyi bir vuruş yapabildiğim için mutluyum, gerisini Alex kendi başına halletti. Harika bir goldü, asist bu golün en önemsiz kısmıydı! Bence bitiriş... Dönüşü ve bitirişi harikaydı."

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Alisson Becker'in Liverpool formasıyla gol ve asistleri

Belçika'da Isak'a asist yapmadan önce de Alisson, rakip yarı sahadaki belirleyici anlarıyla kendine özgü bir ün kazanmıştı. Mohamed Salah'a Premier Lig'de üç asist yapmış, West Bromwich Albion karşısında ise uzatma dakikalarında unutulmaz bir kafa golü atmıştı.

West Bromwich Albion'a gol (16 Mayıs 2021, Premier Lig): Trent Alexander-Arnold'un kornerinden 95. dakikada attığı kafa golüyle 2-1'lik galibiyeti getirdi ve Liverpool tarihinde resmî bir maçta gol atan ilk kaleci oldu.

Trent Alexander-Arnold'un kornerinden 95. dakikada attığı kafa golüyle 2-1'lik galibiyeti getirdi ve Liverpool tarihinde resmî bir maçta gol atan ilk kaleci oldu. Manchester United'a karşı asist (19 Ocak 2020, Premier Lig): Maçın sonlarında gelişen kontra atakta kendi ceza sahasından uzun bir top göndererek Mohamed Salah'ın 2-0'lık galibiyeti perçinlemesini sağladı.

Maçın sonlarında gelişen kontra atakta kendi ceza sahasından uzun bir top göndererek Mohamed Salah'ın 2-0'lık galibiyeti perçinlemesini sağladı. Norwich City'ye karşı asist (19 Şubat 2022, Premier Lig): Kale vuruşundan doğrudan Salah'ın önüne uzun bir top göndererek 3-1'lik galibiyeti kesinleştiren golün asistini yaptı.

Kale vuruşundan doğrudan Salah'ın önüne uzun bir top göndererek 3-1'lik galibiyeti kesinleştiren golün asistini yaptı. Manchester City'ye karşı asist (16 Ekim 2022, Premier Lig): City savunmasını hazırlıksız yakalayan hızlı bir pasla Salah'ı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Salah, 1-0'lık galibiyeti getiren golü attı.

City savunmasını hazırlıksız yakalayan hızlı bir pasla Salah'ı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Salah, 1-0'lık galibiyeti getiren golü attı. Club Brugge'e karşı asist (26 Kasım 2026, Şampiyonlar Ligi): Liverpool'un deplasmandaki 3-0'lık galibiyetinde üçüncü gol için uzun bir pasla Alexander Isak'ı buldu.

Gol yemeden tamamlanan maçlar ve Goodison Park'ta 350. karşılaşma

Eski SC Internacional oyuncusu, hücumdaki katkılarının yanı sıra üst üste iki maçı gol yemeden tamamlamanın ve takım hâlinde savunma disiplininin başlıca öncelikleri olduğunu vurguladı. Liverpool, pazar günü Everton'a karşı oynanacak Merseyside derbisinde üst üste dördüncü galibiyetini arayacak.

Alisson sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir kaleci olarak gol yemeden tamamladığımız maçlara çok değer veriyorum. Böyle maçları kaçırmak istemezsiniz. Bu maçların bir parçası olmak istersiniz. Formda olduğum ve bu maçta oynayabilecek durumda bulunduğum için mutluyum. Takıma katkı sağlamak, takım ve taraftarlar için her şeyimi vermek istiyorum."