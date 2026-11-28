Liverpool kalecisi Alisson Becker, Club Brugge karşısında Alexander Isak'a yaptığı son asisti geri plana atarken golcünün etkili bitiriciliğini övdü. Pazar günü Everton ile oynanacak Merseyside derbisinde kulüp formasıyla 350. maçına çıkmaya hazırlanan Brezilyalı kalecinin Liverpool kariyerinde bir golü ve dört asisti var.

Reklam

Alisson, Liverpool'daki performansına Şampiyonlar Ligi asisti ekledi

Liverpool kalecisi Alisson Becker, perşembe günü Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge deplasmanında alınan 3-0'lık galibiyette hücuma bir katkı daha yaptı. Alexander Isak'ın üçüncü golü atmasını sağlayan isabetli bir uzun top gönderdi. Bu pas, Alisson'ın Avrupa kupalarındaki ilk asisti oldu ve tamamı Liverpool formasıyla kaydettiği profesyonel kariyerindeki toplam katkısını bir gol ve dört asiste çıkardı.

Cuma günü AXA Antrenman Merkezi'nde konuşan Alisson, pazar günü Everton deplasmanında oynanacak 249. Merseyside derbisinde kulüp formasıyla 350. maçına çıkmaya hazırlanırken kendi pasından çok Isak'ın bireysel becerisini övdü.

‘Asist, golün en önemsiz kısmıydı!’

Maçın önceki bölümlerinde Brugge savunmasının arkasındaki boşlukları gördüğünü kabul eden Brezilyalı kaleci, uzun vuruşu unutulmaz bir gole dönüştüren unsurun Isak'ın dönüşü ve bitiriciliği olduğunu söyledi.

Alisson, Liverpoolfc.com'a şunları söyledi: "Bu önemli, en önemli şey değil ama elbette harika hissettiriyor. Kendim adına iyi hissediyorum ama takıma ve golcülere, Alex'e katkıda bulunmak, onların mümkün olduğunca çok gol atmaya devam etmesine yardımcı olmak harika. Maç boyunca birkaç kez denedim, fırsat vardı. Topa iyi vurabildiğim için mutluyum; Alex gerisini kendi başına halletti. Harika bir goldü, asist bu golün en önemsiz kısmıydı! Bence bitiriş... Dönüşü ve bitirişi harikaydı."

Reklam Reklam

Alisson Becker'in Liverpool formasıyla gol ve asistleri

Belçika'da Isak'a asist yapmadan önce Alisson, rakip yarı sahadaki belirleyici anlarıyla kendine özgü bir ün kazanmıştı. Mohamed Salah'a Premier Lig'de üç asist yapmış, ayrıca West Bromwich Albion karşısında uzatma dakikalarında unutulmaz bir kafa golü atmıştı.

West Bromwich Albion karşısında gol (16 Mayıs 2021, Premier Lig): Trent Alexander-Arnold'ın kornerinden 95. dakikada dramatik bir kafa golü atarak 2-1'lik galibiyeti getirdi ve Liverpool tarihinde resmi bir maçta gol atan ilk kaleci oldu.

Trent Alexander-Arnold'ın kornerinden 95. dakikada dramatik bir kafa golü atarak 2-1'lik galibiyeti getirdi ve Liverpool tarihinde resmi bir maçta gol atan ilk kaleci oldu. Manchester United karşısında asist (Ocak 2020, Premier Lig): Maçın sonlarında gelişen bir kontra atakta kendi ceza sahasından uzun bir top gönderdi; Mohamed Salah bu pasla 2-0'lık galibiyeti perçinledi.

Maçın sonlarında gelişen bir kontra atakta kendi ceza sahasından uzun bir top gönderdi; Mohamed Salah bu pasla 2-0'lık galibiyeti perçinledi. Norwich City karşısında asist (Şubat 2022, Premier Lig): Kullandığı uzun kale vuruşuyla topu doğrudan Salah'ın önüne gönderdi ve 3-1'lik galibiyeti kesinleştiren gole katkıda bulundu.

Kullandığı uzun kale vuruşuyla topu doğrudan Salah'ın önüne gönderdi ve 3-1'lik galibiyeti kesinleştiren gole katkıda bulundu. Manchester City karşısında asist (16 Ekim 2022, Premier Lig): City savunmasını hazırlıksız yakalayan hızlı bir pasla Salah'ı kaleciyle karşı karşıya bıraktı; bu pozisyon 1-0'lık galibiyeti getiren golle sonuçlandı.

City savunmasını hazırlıksız yakalayan hızlı bir pasla Salah'ı kaleciyle karşı karşıya bıraktı; bu pozisyon 1-0'lık galibiyeti getiren golle sonuçlandı. Club Brugge karşısında asist (26 Kasım 2026, Şampiyonlar Ligi): Deplasmanda alınan 3-0'lık galibiyette Liverpool'un üçüncü golü için uzun bir pasla Alexander Isak'ı buldu.

Goodison Park'ta gol yememe hedefi ve 350. maç

Hücumdaki katkılarının yanı sıra eski SC Internacional oyuncusu, Liverpool pazar günü Everton ile oynayacağı Merseyside derbisinde üst üste dördüncü galibiyetini hedeflerken kendisi için asıl önceliğin üst üste gol yemeden tamamlanan maçlar ve takımın savunma disiplini olduğunu vurguladı.

Alisson sözlerine şöyle devam etti: "Bir kaleci olarak gol yemeden tamamladığımız maçlara çok değer veriyorum. Bu tür maçları kaçırmak istemezsiniz. Bu maçların bir parçası olmak istersiniz. Bu maçta oynayabilecek durumda olduğum, takıma ve taraftarlara katkı sağlamak için elimden gelen her şeyi verebileceğim için mutluyum."