Wesley Sneijder'in transferi Galatasaray'a bağlı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Wesley Sneijder transferinde Galatasaray'a takıldı.

Tarihinde ilk kez 'e yükselme başarısı gösteren , Hollandalı yıldız oyuncu Wesley Sneijder için çalışmalarını sürdürüyor.

Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Marius Sumudica'yı, sportif direktörlüğe ise Ayhan Akman'ı getiren Gazişehir, ekiplerinden Al Gharafa ile sözleşmesi sona eren Wesley Sneijder'e teklif götürdü.

Fanatik'in haberine göre Sneijder'e yıllık 1.5 milyon euro öneren Gazişehir, oyuncudan olumlu dönüş aldı. Ancak bu transferin gerçekleşmesinin önünde büyük bir engel bulunuyor.

'ın, Hollandalı oyuncuyu Nice'e gönderirken sözleşmesine “Futbolcu önümüzdeki 3 yıl içerisinde ’de başka bir futbol kulübüne transfer olması durumunda şirketimize 20 milyon Euro tazminat ödeyecektir” maddesi koyması sebebiyle bu transfer şimdilik zora girdi.

Devreye giren Gazişehir Gaziantep'in sportif direktörü Ayhan Akman, Türkiye'de oynamaya sıcak bakan 35 yaşındaki oyuncunun transferini gerçekleştirmek için Galatasaray ile görüşmelere başladı.

Al Gharafa formasıyla 30 resmi maça çıkan Wesley Sneijder, 19 gol kaydetti.