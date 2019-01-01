Wesley Sneijder'den çarpıcı açıklama! "Ronaldo ve Messi olabilirdim"

Bir dönem Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder, istese Ronaldo ve Messi seviyesinde olabileceğini ancak pişmanlığının olmadığını söyledi.

'ın eski yıldızı Wesley Sneijder isteseydi ve seviyesinde olabileceğini itiraf etti.

Hollandalı yıldız, Fox Sports'a verdiği demeçte, "Dürüst olmam gerekirse eğer yüzde yüzümü verseydim Ronaldo ve Messi ile aynı konumda olurdum. Bunun farkındayım" şeklinde konuştu.

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Sneijder açıklamasının devamında ise "Ama bunu yapmak istemedim ve pişman değilim. Başaramadığım için değil istemediğim için olmadı" dedi ve ekledi:

"Tüm futbol kariyerim boyunca zevk alarak oynadım. Kulüp düzeyinde kazanabileceğim her kupayı kazandım, bu yüzden hiç pişman değilim. Takım oyuncusuyum ve takımımın başarılı olmasını seviyorum. İnsanlar bana hala 2010 yılındaki Ballon d'Or'u kazanmak gerektiğini söylüyorlar ancak onlara Şampiyonlar Ligi'nin kazanmanın bireysel bir kupa kazanmaktan çok daha iyi olduğunu söylüyorum. Tabii ki kazansaydım harika olurdu ancak insanların bunu söylemesi bile tatmin edici."

35 yaşındaki yıldız, , , , Galatasaray ve Nice forması giydikten sonra futbol kariyerini geçtiğimiz sezon ekibi Al-Gharafa'da sonlandırdı.