Wesley Sneijder, Ziggo Sport'ta yayımlanan Rondo programında yaptığı açıklamada Xavi'nin Hollanda Milli Takımı'na atanması konusunda çok ciddi şüpheleri olduğunu belirtti. Sneijder'e göre KNVB, Xavi tercihiyle birlikte teknik direktör eğitimi konusundaki daha önce izlenen çizgiden sapıyor.

“Yani, bunu oldukça dikkat çekici buldum” diyerek söze başlayan Sneijder, ardından görüşünü ayrıntılı şekilde temellendirdi. “Nigel'la da (de Jong, ed.) birkaç kez oturup teknik direktörlük kursu konusunda bunu nasıl şekillendirebileceğimizi konuşmuştum. KNVB o dönemde bu konuda çok netti.”

“Hollanda Milli Takımı bünyesindeki hızlandırılmış kurs artık mümkün değildi, çünkü bunun UEFA tarafından belirlendiği söylenmişti” diyen Sneijder, daha önce büyük teknik direktörlerle çalışmış olmanın hızlandırılmış rotayı mümkün kılmak için yeterli olmadığını ifade etti. “Ama şimdi aslında bundan geri adım atıyorlar.”

“Çünkü Xavi dört hafta içinde A, B ve Pro'yu tamamladı. Henüz oyuncuyken, İspanya Futbol Federasyonu üzerinden. Elbette lisansı var ama KNVB'nin normuna göre değil. Bunu garip buluyorum, çünkü daha önce aslında her teknik direktörün 4,5 yıllık kursu takip etmesinin zorunlu olduğunu söylüyorsunuz.”

“Şimdi ise bunu hiç yapmamış birini, ‘ama büyük teknik direktörlerle birlikte çalıştı’ gerekçesiyle göreve getiriyorsunuz. Xavi adına da, KNVB adına da bunu isterim ama bana yine de garip geliyor. O zaman da şöyle demiştim: ‘Bir miktar esnek bir çözüm üzerinde duralım.’ Ama buna kulak verilmedi.”

“Benim asıl dikkat çekici bulduğum şey ise şunu söylemeleri: ‘Bu UEFA tarafından belirlendi.’ Bu doğru değil. Doğru değil, çünkü hâlâ birçok ülkede durum farklı. Yarın beni arasınlar ve bunu bir yılda yapayım demiyorum, tam tersine. Sadece şu anki politikayı garip, tuhaf buluyorum” diyerek sözlerini noktaladı Hollanda Milli Takımı'nın en çok forma giyen oyuncusu.

Sneijder de 2021 yılında, eğitimin içeriği konusunda KNVB ile yaşadığı görüş ayrılığı sonrası teknik direktörlük kursunu bıraktı. “Bir şeyler öğrenmem gerektiğini anlıyorum, ben teknik direktör değilim. Ama bizim eski futbolcular olarak hiç deneyimimiz olmadığı ima ediliyor. Bu saçmalık” demişti o dönem RTL 7'ye. “Bir miktar esneklik KNVB'nin bakış açısına uymuyordu ve o noktadan sonra birlikte çalışmak zorlaşıyor.”