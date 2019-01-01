Wesley Sneijder: "Sahaya çıktığımda kendimi kötü ve güçsüz hissediyordum"

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder Pazar günü oynanacak derbi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Hollandalı oyuncu Wesley Sneijder Kadıköy'de oynadıkları Fenerbhaçe derbilerini anlattı.

beIN Sports 'ye konuşan 'ın eski futbolcusu Wesely Sneijder, "Galatasaray - ya da Fenerbahçe - Galatasaray derbileri bu zamana kadar oynadığım en iyi derbilerden biri. Atmosferi ve tutkusu gerçekten inanılmaz. Fenerbahçe'nin evi Kadıköy'de Galatasaray neredeyse 20 yıldır kazanamadı. Herkes Galatasaray'dan uzun yıllar aradan sonra ilk galibiyeti bekliyor." açıklamalarında bulundu.

Fenerbahçe deplasmanlarının zoruluğundan bahseden Hollandalı oyuncu, 'Senin zamanında Galatasaray, Kadıköy'de neden kazanamadı?' sorusuna, "Bilmiyorum, gerçekten çok garip. Bazen maça çıkmadan önce 'O gün bugün, buradan 3 puanla ayrılacağız' diyorduk ama sahaya çıktığımızda bir şeyler oluyordu. Kendimi kötü ve güçsüz hissediyordum." dedi