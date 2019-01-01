Wesley Sneijder: "Sahaya çıktığımda kendimi kötü ve güçsüz hissediyordum"
Hollandalı oyuncu Wesley Sneijder Kadıköy'de oynadıkları Fenerbhaçe derbilerini anlattı.
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beIN Sports Türkiye'ye konuşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesely Sneijder, "Galatasaray - Fenerbahçe ya da Fenerbahçe - Galatasaray derbileri bu zamana kadar oynadığım en iyi derbilerden biri. Atmosferi ve tutkusu gerçekten inanılmaz. Fenerbahçe'nin evi Kadıköy'de Galatasaray neredeyse 20 yıldır kazanamadı. Herkes Galatasaray'dan uzun yıllar aradan sonra ilk galibiyeti bekliyor." açıklamalarında bulundu.
Fenerbahçe deplasmanlarının zoruluğundan bahseden Hollandalı oyuncu, 'Senin zamanında Galatasaray, Kadıköy'de neden kazanamadı?' sorusuna, "Bilmiyorum, gerçekten çok garip. Bazen maça çıkmadan önce 'O gün bugün, buradan 3 puanla ayrılacağız' diyorduk ama sahaya çıktığımızda bir şeyler oluyordu. Kendimi kötü ve güçsüz hissediyordum." dedi