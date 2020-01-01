Wesley Sneijder: Sabahlara kadar parti yapıp maça çıkıyordum

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, futbol ve özel hayatında yaptığı hataları anlattı.

Özellikle ve yıllarında eğlencenin dozunu kaçırdığını itiraf eden Wesley Sneijder, bu yaşam stilinin iki evliliğinin de bitmesine neden olduğunu söyledi.

"Ertesi gün maça çıkıp gol attım"

De Telegraaf'a konuşan Sneijder, Bir keresinde Milano'da George Clooney, Megan Fox ve Bollywood yıldızları ile sabah 6'ya kadar parti yaptık. Ertesi gün Şampiyonlar Ligi'nde maça çıktım. O maçta 'e karşı bir gol atıp bir de asist yaptım. Bunun mümkün olduğunu görünce bu şekilde yaşamaya devam ettim" dedi.

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"Her şey Madrid'de başladı"

Otobiyografisinde de bu konuya değinen Sneijder, "Aslında her şey İspanya'ya transferimle başladı. Real Madrid'e giderken, aynı zamanda Madrid'in gece kulüplerine de transfer olduğumun farkında değildim. Gençtim. Başarının tadının çıkarıyordum. İlgi görmek hoşuma gidiyordu" ifadelerini kullandı.

"En iyi arkadaşım votka şişesiymiş"

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Hiçbir zaman uyuşturucu kullanmadığını ancak içkiye düşkün olduğunu söyleyen Hollandalı, "Zayıftım, direnç gösteremedim. İnsanların bana gerçek bir yıldızmışım gibi davranmasına izin verdim. Real'de her zaman birlikte bir şeyler yaptığım bir takım arkadaşım olurdu. Genelde bu isim Guti'ydi. Aslında en iyi arkadaşımın votka şişesi olduğunu bir türlü fark edemedim" diye konuştu.

"Hayallerimin kadınını kaybettim"

Van Nistelrooy ve Robben gibi takım arkadaşlarının kendisini uyardıklarını da ifade eden Sneijder, "Bana daha disiplinli olmam gerektiğini söylediler. Böyle devam edersem kötü biteceğini söylediler. Çok fazla parti yapıyordum. Kötü insanlarla takılıyordum. İçki, kadınlar? Her şey kontrolümden çıktı. Bütün bunları bana ne yaptırdı bilmiyorum. Ego, para, güç? Belki de? Şimdi çok pişmanın. Yolanthe artık 'de yaşıyor. Hayallerimin kadınıydı. Her şeyi mahvedip onu kaybettim" dedi.