Wesley Sneijder, Ronald Koeman'ı hiç anlamıyor: "Bu açıklamayı çok tuhaf buldum"

Rekor sayıda milli forma giymiş olan Wesley Sneijder, Ziggo Sport’un Wes & Raf podcast’inde, önümüzdeki ay yapılacak Dünya Kupası kadrosuna Wout Weghorst’un seçilmesini hiç anlamadığını söyledi.

Ronald Koeman Çarşamba günü ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası için 26 kişilik kadrosunu açıkladı. Bu listede dikkat çeken isim Weghorst'tu.

Ajax'ın forveti, kısmen sakatlık sorunları nedeniyle bu sezon her zaman ilk 11'de oynamadı ve üstelik sadece dokuz gol atabildi.

"Weghorst'un bu kadroda yer almayı hak etmek için ne yaptığını bilmiyorum. Böyle bir sezon geçirip yine de ödüllendirilmek... Bunu hiç anlamıyorum," diye söze başlayan Sneijder, şöyle devam etti:

"Onun yerine kimin geçeceğini de bilmiyorum, çünkü o kadar çok üst düzey forvet yok. Ama açıklamayı da çok garip buldum," diye devam ediyor.

"Onu istediğimiz şekilde kullanabiliriz," diye milli takım teknik direktörünün sözlerini aktaran Sneijder, "Arjantin'e karşı attığı o gol için mi? O zaman başka herhangi biri de yapabilir," diye bitiriyor.