Wesley Sneijder: Oynadığım en güçlü oyuncu Guti'ydi

Galatasaray'ın eski yıldızı, Real Madrid dönemindeki takım arkadaşı Guti'yi "fenomen" olarak değerlendirdi.

, , ve formalarıyla sayısız başarılar kazanan Wesley Sneijder, kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Gianluca Di Marzio'ya konuşan Sneijder'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Guti tam bir fenomen"

Birlikte oynadığım en güçlü takım arkadaşı Guti'ydi. O harika bir oyuncu, gerçek bir çatlak. Real Madrid'e geldiğimde onun yerini çaldığım için ilk birkaç ay hiç konuşmadık. Birlikte oynamaya başladığımızda ise onun nasıl bir fenomen olduğunu anladım.

"Messi veya Ronaldo gibi olabilirdim"

Messi veya gibi olabilirdim ama ben hayatımdan çok keyif aldım. Leo ve Cristiano farklı, büyük fedakarlıklar yaptılar. Ancak yine de mutluyum ve bana göre harika bir futbol kariyerim oldu.

"Lautaro, 'da kalmalı"

Lautaro Martinez, çok güçlü bir oyuncu ama bence İtalya'da kalmalı. Serie A'nın en iyi oyuncularından biri olabilir. İlk önce Inter ile kupalar kazanmalı. Tabi ki 'da da oynayabilir. Eğer gerçekten Inter'den ayrılmak istiyorsa Real Madrid'i tercih etmeli.

"Balotelli her zaman fark yaratabilir"

Balotelli en güçlü forvetlerden biri ama bazı keskin kararları var. Onun verdiği kararlara katılmasam da dünya insanlar kendi kararlarını verebildiği için güzel. Brescia onun son şansı mı? Bilmiyorum. Ancak onun gibi biri her zaman bir fark yaratabilir.