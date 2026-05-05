Wesley Sneijder, Mikel Arteta'yı (Arsenal) Anthony Correia'yla (Telstar) karşılaştırıyor ve şu sonuca varıyor: "Saçmalık!"

Wesley Sneijder, Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın savunmasına çıktı. Ziggo Sport yorumcusu, İspanyol teknik direktörün Londra'da kupa kazanamamasından dolayı aldığı eleştirileri hiç anlamıyor ve Telstar ile teknik direktör Anthony Correia arasında bir karşılaştırma yapıyor.

"İnsanların Arteta'nın artık Arsenal ile bir kupa kazanması gerektiğini söylemesi bana çok tuhaf geliyor," diye başlıyor Sneijder. "Premier League'e bakın. Orada yıllardır Arsenal'den çok daha iyi oyunculara sahip Liverpool ve Manchester City var, bu yüzden onlara karşı sürekli mücadele etmek zorunda kalmak o kadar da tuhaf değil, değil mi?"

"Avrupa'da da ondan daha iyi oyunculara sahip çok daha fazla takım var. Arteta, takımıyla gayet iyi iş çıkarıyor. Tamam, bazen iyi futbol oynuyor, bazen oynamıyor," diyor Sneijder ve ardından Jurriën Timber'ı örnek göstererek bir noktaya değiniyor.

"Timber kadronuzda varsa, şöyle düşünürsünüz: 'Bu iyi bir bek, bu sezon bana yardımcı olacak!' Sonra uzun süre sakatlık geçirdi ve Ben White'ı kadroya dahil etmek zorunda kaldınız. O, Timber'ın ayakkabı bağcıklarını bile bağlayamaz."

"O, iki kadro kuramıyor, oysa diğer takımlar bunu yapabiliyor. Bu yüzden, onun öylece bir ödül kazanması gerektiğini düşünmüyorum. O zamanlar Wenger kazanıyordu. Onda Bergkamp, Henry vardı... Onlar şimdiki oyunculardan çok daha iyiydi."

"Bu yüzden insanların söylediklerine katılmıyorum. O işini gerçekten çok iyi yapıyor. Bu, Telstar'dan gelen Correia'nın ödül kazanmadığı için asla iyi bir teknik direktör olamayacağı anlamına gelir. Saçmalık!" dedi Sneijder.

Arteta'nın bu sezon bir veya birkaç kupa kazanma ihtimali var. Manchester City'nin Everton ile berabere kalmasının (3-3) ardından Arsenal şampiyonluk favorisi konumuna geldi ve Şampiyonlar Ligi yarı finalinin rövanş maçında Atlético Madrid'e karşı (1-1) ev sahibi avantajına sahip.