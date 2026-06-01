Wesley Sneijder, Hollanda milli takımıyla ilgili dikkat çekici açıklamasıyla herkesi hayrete düşürdü: "Koeman onu kadroya almalıydı!"

Wesley Sneijder, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman’ın oğlu Ronald Koeman Jr.’ı Hollanda milli takımına çağırması gerektiğini düşünüyor. Oranje’nin en çok milli forma giyen oyuncusu, Ziggo Sport’taki Rondo programında bu görüşünü dile getirdi.

Theo Janssen, ilk olarak bu konuyu gündeme getirerek, Dünya Kupası'nda hangi kalecinin ilk 11'de yer alacağının kendisi için önemli olmadığını söyledi. “Flekken de gayet iyi bir kaleci. Hollanda milli takımında üç tane de sağlam kalecimiz olduğunu düşünüyorum.”

"Üçünü de kadroya alabilirsin," diyor Janssen. "Roefs, Flekken ve Verbruggen'in üçü de harika kaleciler ve aralarında öne çıkan biri yok."

“Ben Ronald Koeman olsaydım, gerçekten oğlumu kaleci olarak yanımda götürürdüm,” diye Sneijder de söze karıştı. “Gerçekten mi?” diye Wytse van der Goot şaşkınlıkla tepki gösterdi. “Evet, neden olmasın? Üçüncü kaleci olarak.”

“İyi bir sezon geçirdi, kulübü için belirleyici oldu ve üstelik iyi penaltı atabiliyor. Bunu gördük. Evet, neden olmasın? Yap gitsin dostum,” diyor Sneijder. Ancak Van der Goot, “çok daha iyi” kaleciler olduğu görüşünde.

“Peki üçüncü kaleci ne zaman kaleye geçer ki? Neredeyse hiç,” diye devam ediyor Sneijder. “Evet, arkadaş maçlarında. Ve o da harika bir futbolcu, değil mi?”