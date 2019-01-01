Wesley Sneijder futbolu bıraktı!

Son olarak Katar'da top koşturan Hollandalı yıldız yeşil sahalara veda ettiğini açıkladı.

Bir dönem 'da forma giymiş olan Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder emeklilik kararı aldı.

Eredivisie ekiplerinden Utrecht ile ortaklık anlaşması imzalayan Sneijder, Utrecht TV'ye yaptığı açıklamada kariyerini tamamen noktaladığını ifade etti.

Utrech doğumlu olan yıldız orta saha, Hollanda ekibinin stadından loca da satın alarak kulübe katkıda bulunmaya başladı.

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Wesley Sneijder, Galatasaray'ın yanında , ve gibi ekiplerde top koşturmuş ve İtalyan ekibiyle bir de Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşmıştı.

Başarılı orta saha son olarak 'ın Al Gharafa kulübüyle olan sözleşmesini tamamlamış ve takımdan ayrılmıştı.