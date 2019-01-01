Wesley Sneijder futbolu bıraktı!
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Bir dönem Galatasaray'da forma giymiş olan Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder emeklilik kararı aldı.
Hollanda Eredivisie ekiplerinden Utrecht ile ortaklık anlaşması imzalayan Sneijder, Utrecht TV'ye yaptığı açıklamada kariyerini tamamen noktaladığını ifade etti.
Utrech doğumlu olan yıldız orta saha, Hollanda ekibinin stadından loca da satın alarak kulübe katkıda bulunmaya başladı.
Wesley Sneijder, Galatasaray'ın yanında Real Madrid, Inter ve Ajax gibi ekiplerde top koşturmuş ve İtalyan ekibiyle bir de Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşmıştı.
Başarılı orta saha son olarak Katar'ın Al Gharafa kulübüyle olan sözleşmesini tamamlamış ve takımdan ayrılmıştı.