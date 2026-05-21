Wesley Sneijder, bir barda eski takım arkadaşının oğluyla karşılaştı: "Kariyeri mahvoldu"

Jessey Sneijder ve Damián van der Vaart'ın arası iyi, babaları Ziggo Sport'un yeni "Wes ve Raf" podcast'inde böyle anlatıyor. Rekor sayıda milli forma giyen Wesley Sneijder, ikiliyle kısa süre önce bir kafede karşılaştı.

19 yaşındaki Jessey Sneijder, Jong FC Utrecht ile sözleşmeli, Damián van der Vaart ise Jong Ajax'ta oynuyor.

Orta saha oyuncuları, babalarının eskiden olduğu kadar ciddi olmasa da, son zamanlarda birlikte dışarı çıkmaya başladılar. "Oğullarımız birbirlerini buldular. Birkaç hafta önce birdenbire ikisiyle birlikte De Bastille'deydim," diyor Sneijder yüzünde kocaman bir gülümsemeyle.

Rafael van der Vaart da bunu görmekten memnun oldu, ancak bir şaka yapmadan edemedi. “Damián ve Jessey birbirlerine karşı oynamışlardı ve sonra oğlum birdenbire ‘Ben Wes’in tarafındayım’ dedi. O zaman içimden ‘İşte kariyeri deburaya kadar’ diye düşündüm…”

Sneijder'e göre oğulları birbirine benzemiyor ve ikisi de farklı tipler. Yine de Van der Vaart benzerlikler görüyor. “Tabii ki kendileri de çok şey yaşadılar: boşanmış ebeveynler ve bir sürü sorun. Sık sık birlikte padel oynuyorlar ve geçenlerde kız arkadaşlarıyla yemeğe çıktılar. Bu, eskiden yaşadıklarımıza çok benziyor.”

Van der Vaart, konuyu ciddi bir notla bitiriyor. “Damián ve Jessey’in çok profesyonel olduklarını vurgulamak istiyorum.”

"Onlar sadece keyifli bir akşam geçirmek istiyorlardı. Wes ile birlikte fotoğraf çektirdiğini görünce çok gurur duydum. İzlemesi çok hoştu," diyor eski milli oyuncu.