Wesley Sneijder antrenörlüğe başlıyor: İşte ilk takımı

Hollanda futbolunun eski yıldızlarından Wesley Sneijder, teknik direktörlüğe odaklanma karara aldı.

Galatasaray'ın ve Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Wesley Sneijder, VI Liveshow'a özel açıklamalarda bulundu. 2019 yılında aktif futbol yaşantısını tamamlayan Sneijder, geleceğiyle ilgili planlarından bahsetti.

Wesley Sneijder neler söyledi?

Antrenörlük kursuna başladığını söyleyen Hollandalı eski yıldız, stadyumunun adı Wesley Sneijder Sportpark olan, futbola başladığı Voetbalvereniging Door Oefening Sterk'te (VV DOS) görev yapacağını söyledi.

"Futbolu bırakmanın üzerinden geçen iki yılda artık net bir seçim yaptım. Antrenörlük kurslarına başlıyorum.

"Hollanda Futbol Federasyonu'nundaki ilk eğitimime şimdiden başladı. Kulübüm VV DOS'ta iki yıl staj yapacağım.

"Futbol oynadığım dönemde yaptıklarımız teoriydi ama şimdi iş tersine döndü. Artık sahada çok daha fazlasını yapmalıyım."

Wesley Sneijder, Hollanda kanalı NOS'ta Euro 2020 boyunca analist olarak görev yapacak. Ardından gelecek sezon da RTL'de Şampiyonlar Ligi maçlarında aynı rolde bulunacak.

Wesley Sneijder'in Galatasaray kariyeri

Hollandalı yıldız, 2013 yılında 7.50 milyon euro karşılığında Inter'den sarı - kırmızılı takıma transfer edildi.

Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 175 karşılaşmaya çıkan Sneijder, bu maçlarda 45 kez gol sevinci yaşarken 44 kez de asist yapma başarısı gösterdi.