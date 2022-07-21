Alman teknik adam Werner'in mesajına anlam vermekte güçlük çekiyor.

Timo Werner'in Chelsea'den ayrılmak istediğini ima etmesi Thomas Tuchel için büyük bir sürpriz oldu.

Kulüple 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki forvet Londra macerası sırasında Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmayı başarmıştı.

Ancak formsuzluğu nedeniyle eleştirilen ve kadrodaki yeri tartışılan Werner başka bir takımda daha mutlu olabileceğini açıkladı.

Timo Werner, Chelsea'den ayrılacak mı?

MLS ekibi Charlotte FC ile oynadıkları hazırlık maçının ardından muhabirlerin karşısına geçen Tuchel, Werner'in sözlerini değerlendirdi.

"Şaşırdım, Chelsea'yle sözleşmesi bulunan genç bir oyuncu olmak beni çok mutlu ederdi. Dünyanın en mutlu insanlarından biri olurdum."

"Formayı haketmesi gerek. Kalitesini gösterip yerini kazanmalı ve bu konumu korumalı."

"Chelsea'de oynasam dünyanın en mutlusu ben olurdum. Gerçekten bunları söylediyse ona anlam veremiyorum."

Chelsea'nin Club America'yı 2-1 yendiği maçta ilk golü atan Werner, Charlotte karşısında sakatlığı nedeniyle yer almadı.

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Werner geleceği hakkında ne söylemişti?

İlk hazırlık maçının ardından basına konuşan Werner, Chelsea teknik ekibiyle anlaşmazlıkları gidermek için bir görüşme yapıp yapmayacağı yönündeki soruya net bir yanıt vermedi.

Ancak Alman golcünün kullandığı ifadeler içinde bulunduğu durumdan memnun olmadığını hissettiren tarzdaydı.

"Öncelikle, en önemli şey benim mutluluğum. Mutlu olmam için de oynamam ve goller atmam gerekiyor. Bu bir gerçek. Bu konuyu halledersek gerisi gelir."

Werner, 'Chelsea'de mutluluğu bulabilecek misin' sorusuna ise, "Her yerde mutlu olabilirim" yanıtını verdi.