Werder Bremen forveti Niclas Fullkrug, takımının cumartesi akşamı VfB Stuttgart'a 1-0 yenilmesinin ardından büyük yankı uyandırdı. Karşılaşma öncesinde müthiş bir form yakalayan tecrübeli forvet, maç sonrası basın görüşmesinde konu saha dışına kayınca öfkeyle tepki verdi.

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Werder'in yıldız golcüsünün sabrı taştı

Fullkrug, Bremen'in Stuttgart karşısında aldığı can sıkıcı yenilginin ardından sohbet edecek havada değildi. Karşılaşmaya Bundesliga'nın gol kralı olarak çıkan 33 yaşındaki oyuncunun üst üste yedi maçlık etkileyici gol serisi MHP Arena'da sona erdi. Yenilginin etkisinden çıkamadığı belli olan forvet, önceden planlanan ZDF'nin Aktuelles Sportstudio programındaki röportajında gündemin odağına yerleşti.

Röportajı yapan Florian Zschiedrich, konuyu Fullkrug'un yeniden millî takıma çağrılmasına getirmeye çalışınca gerilim arttı. Bir yılı aşkın süre sonra Almanya millî takımına yeniden çağrılan forvetin, yeni teknik yönetim altında oynama fırsatından heyecan duyması bekleniyordu. Ancak ligde alınan yenilginin yarattığı duygular henüz tazeyken bu soruların sorulması ciddi bir zamanlama hatasıydı. Fullkrug, kadroya seçilmesinin önemine ilişkin soru üzerine, Sky Germany'nin aktardığına göre ZDF'ye, "Biraz saygı. Az önce bir maç kaybettik. Şu anda aklımda bu yok" dedi.

Fullkrug millî takım hakkında konuşmak istemedi

Forvet, Sırbistan ve Hollanda'ya karşı oynanacak Uluslar Ligi maçlarının şu anda aklındaki son şey olduğunu açıkça belirtti. Takımın iyi oyununa rağmen yenilgiyi hak etmediğini yayıncı kuruluşa anlatmaya çalışırken duyduğu rahatsızlık belliydi. Millî takıma çağrılmasının, o gece takım olarak yaşadıklarını düşündüğü başarısızlığın önüne geçmesini istemiyordu.

"Şu anda bununla ilgilenmiyorum. Kaba olmak istemem ama iyi bir maç oynamamıza rağmen az önce Stuttgart'a 1-0 kaybettik. Gelecek hafta ne olacağını düşünmüyorum, şu anda bununla ilgilenmiyorum" diyerek tavrını net biçimde ortaya koydu.

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Röportaj aniden sona erdi

Oyuncu millî takım hakkında konuşmak istemediğini açıkça belirtmesine rağmen Zschiedrich, konuyla ilgili son bir soru daha sormaya çalıştı. Bu, artık yeterince dinlediğine karar veren Fullkrug için bardağı taşıran son damla oldu. Werder'in yıldızı, başka bir açıklama beklemeden kameralar önündeki rahatsız edici durumdan ayrılmak için harekete geçti. Fullkrug, mikrofonunu masaya bırakmadan önce "Hayır, teşekkürler, hoşça kalın" dedi.

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Rahatsızlığı açıkça görülse de forvet, röportaj alanından ayrılmadan önce muhabirin elini sıkarak mesleki nezaketi elden bırakmadı. Ani ayrılışı stüdyo ekibini ve ekran başındaki izleyicileri şaşkına çevirdi. Bu, sezonun şimdiye kadarki en gergin maç sonu röportajlarından biri oldu.

DFB'ye dönüşte uzun bir yol

Fullkrug'un uzun süredir kadroda yer almamasının ardından millî takıma dönmesi, Alman futbolunun dikkat çeken gelişmelerinden biri. Millî takım kadrosunda son olarak Eylül 2025'te Julian Nagelsmann yönetiminde yer aldı. Ülkesi adına sahaya en son Haziran 2025'teki Uluslar Ligi Dörtlü Finali'nde çıktı. O turnuvada Fransa'ya karşı 2-0 kaybedilen üçüncülük maçında oynadı.

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Forvetin millî takımdaki gol performansı da mercek altında. Millî formayla son golünü Eylül 2024'te Macaristan karşısında alınan farklı 5-0'lık galibiyette attı. Millî takımdaki bu gol hasretine rağmen bu sezon ligdeki formu tartışılmaz. Fullkrug, Werder Bremen formasıyla çıktığı yalnızca 10 resmî maçta 12 gol atarak, Stuttgart karşısında gol bulamasa da ligin en etkili bitiricilerinden biri olmayı sürdürdüğünü gösterdi.