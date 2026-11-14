Werder Bremen Teknik Direktörü Daniel Thioune, kulübün Niclas Fullkrug'u West Ham United'dan kalıcı olarak transfer etmek istediğini doğruladı

Werder Bremen, Alman millî futbolcu Niclas Fullkrug'un uzun vadeli geleceğini güvence altına almakla ilgilendiğini resmen bildirdi. Deneyimli forvet, İngiltere'de geçirdiği zorlu dönemin ardından Bundesliga'ya kiralık olarak döndü ve burada golleriyle dikkat çekiyor.

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Thioune, kalıcı transfer istediğini doğruladı

Bremen Teknik Direktörü Daniel Thioune, Fullkrug’u bu sezonun ardından da Weserstadion’da tutmak istediğini gizlemiyor. Kulübe kiralık olarak döndüğünden beri müthiş bir form yakalayan 33 yaşındaki forvet, son yıllarda istikrar sorunu yaşayan hücum hattına yeniden güç kattı. Thioune, kulüpte bu birlikteliği uzun vadede sürdürme konusunda ortak bir istek olduğuna inanıyor.

Fullkrug’un etkisi hem hızlı hem de tartışmasız oldu. Bu sezonki ilk dokuz maçında dokuz gol atan oyuncu, şu anda Bundesliga gol krallığı yarışında zirvede. Werder teknik direktörü, Transfermarkt.de ile yaptığı röportajda, Sky Germany’nin aktardığına göre, “Bence bu istek bütün taraflarca dile getirildi. Kulüp olarak biz, teknik direktör olarak ben ve Niclas’ın kendisi, yazdan sonra da birlikte çalışmakla yakından ilgileniyoruz” dedi.

West Ham United faktörü

Bremen’in niyeti açık olsa da Fullkrug’un West Ham United ile sözleşmesinin devam etmesi durumu karmaşıklaştırıyor. Golcü oyuncu, 2024’te Borussia Dortmund’dan 27 milyon avroluk yüksek bir bonservis bedeliyle London Stadium’a transfer olmuştu. Ancak West Ham’ın şu anda İngiltere ikinci liginde mücadele etmesi, oyuncunun geleceğine ilişkin dengeleri değiştirdi. Kalıcı bir transfer için ilgili üç taraf arasında kapsamlı bir anlaşma yapılması gerekecek.

Thioune, özellikle olası transferin mali boyutuyla ilgili engelleri kabul etti. İngiliz kulübünün satışa yaklaşımının ve tüm tarafların mali imkânlarının sonucu belirleyeceğini belirtti. Teknik direktör, transferin nasıl gerçekleşebileceğini değerlendirirken “Onlar ne istiyor, ne yapmaya hazırlar ve ne yapabilecek durumdalar? Biz de dürüst olmalıyız: Bizim imkânlarımız neye elveriyor ve Niclas neye hazır?” diye sordu.

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Bremen yönetiminde iyimserlik

Bundesliga kulüplerinin sık sık karşılaştığı mali kısıtlamalara rağmen Bremen yönetimi temkinli bir iyimserlik taşıyor. Sportif direktör Clemens Fritz ve genel müdür Klaus Filbry, kalıcı transferi desteklediklerini daha önce dile getirmişti. Filbry, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran kulüp olarak West Ham’ın güçlü bir konumda olduğunu, ancak lig sıralaması da dâhil olmak üzere çeşitli sportif etkenlerin nihai kararı etkileyebileceğini belirtti.

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Filbry, Bild’e yaptığı açıklamada, “Elbette West Ham gibi üçüncü bir önemli taraf daha var. Sonuçta hangi ligde mücadele edileceği de rol oynuyor. Yine de transferin sonunda gerçekleşebileceği konusunda temkinli bir iyimserlik taşıyorum” dedi.

Bir kahramanı geri getirme kararı karşılığını verdi

Fullkrug’u Bremen’e geri getirme kararı, kulüp yönetiminin hesaplayarak aldığı ve fazlasıyla karşılığını bulduğu bir riskti. Thioune, millî takım forvetini yeniden kadroya katma fikri ilk ortaya atıldığında bunun “her yerde coşkuyla karşılanmadığını” söyleyerek transfere verilen ilk tepkiyi hatırlattı. Ancak forvetin olağanüstü gol ortalaması, kamuoyundaki görüşü kısa sürede onun lehine çevirdi.

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Teknik direktör, kulübün transfer stratejisini överek özellikle kiralık transferi mümkün kılan sportif direktörün çalışmalarına dikkat çekti. Thioune, golcünün şu anki performansının “Clemens Fritz’in kesinlikle doğru kararı verdiğini” gösterdiğini söyledi.