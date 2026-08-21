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Werder Bremen - RB Leipzig maçının biletleri nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Werder Bremen
RB Leipzig
Bundesliga

Werder Bremen, Bundesliga'da RB Leipzig ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz burada.

Werder Bremen, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Bremen'deki Weser Stadyumu'nda RB Leipzig ile karşı karşıya gelecek.

Sezonun ilk dönemindeki bu fikstür, Werder Bremen'e sahasında kritik puanlar alma fırsatı sunarken, RB Leipzig ise kampanyaya erken dönemde ivme kazandırmayı hedefliyor. İki takımın Bundesliga'daki son karşılaşmasında, 4 Nisan 2026'da RB Leipzig, Weser Stadyumu'nda Werder Bremen'i 2-1 mağlup etmişti.

Bırakın GOAL, Werder Bremen - RB Leipzig maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi size anlatsın.

Werder Bremen - RB Leipzig Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Werder Bremen - RB Leipzig maçı Bremen'deki Wohninvest Weserstadion'da başlayacak. Bölgenizdeki kesin başlama saatini öğrenmek için yerel yayın akışını kontrol edin.

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Bundesliga - Hafta 2
Wohninvest WESERSTADION

Werder Bremen - RB Leipzig Bundesliga biletleri nasıl alınır?

SV Werder Bremen - RB Leipzig maçının 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Weserstadion'daki biletlerini, ikincil platform veya fiyatlandırma referansları olmadan satın almak için resmi süreçleri takip edin:

1. Resmi kulüp bilet portalı

  • Kulüp sitesi: Resmi SV Werder Bremen bilet mağazasında bir hesap oluşturun.
  • Ön satış ve üye önceliği: Kulüp üyeleri ve kombine sahipleri, biletlerin ilk satış aşamasında öncelikli kontenjandan yararlanır.
  • Genel satış: Kalan biletler, maç gününe daha yakın bir tarihte genel satışa sunulur.

2. İkincil pazar

  • Resmi tribün biletleri tükenirse, kalan biletleri farklı fiyat aralıkları ve bölümlerden bulabileceğiniz yer StubHub'dır.
  • Mobil biletler anında devredilir, bu da santraya kısa süre kala yapılacak geç bir alım için kullanışlıdır.

3. Bilet teslimi ve giriş

  • Dijital biletler: Resmi satın alımlar, mobil bilet veya evde yazdırılabilir belge olarak dijital şekilde teslim edilir.
  • Maç günü giriş: Mobil geçişler, Weser Stadyumu turnikelerinde doğrudan okutulabilir.

Werder Bremen - RB Leipzig Bundesliga biletleri ne kadar?

SV Werder Bremen'in Weserstadion'daki iç saha maçları için resmi bilet fiyatları, oturma kategorisine ve seviyeye göre değişiklik gösterir:

Tahmini bilet fiyat aralıkları (liste fiyatı)

  • Ayakta izleme biletleri (Ostkurve / Fan Zone):
    • Normal: 17 € - 20 €
    • İndirimli: 11 € - 15 €
  • Oturmalı biletler (Nord, Süd ve West Tribüne):
    • Kategori 1 (merkez / alt ana tribün): 60 € - 75 €
    • Kategori 2-3 (yan / köşe üst tribün): 40 € - 55 €
    • Kategori 4 (kale arkası / üst köşe): 30 € - 38 €
  • Deplasman bölümü (RB Leipzig bloğu - West Stand):
    • Ayakta: ~17 € - 19 €

Werder Bremen - RB Leipzig Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Werder Bremen - RB Leipzig form durumu

Werder Bremen'in son beş maçı hazırlık karşılaşmasıydı ve bu süreçte iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında 15 Ağustos'ta Auxerre'a 1-0 kaybetti. Yaz döneminin daha önceki bölümünde Paderborn ile iki kez 2-2 berabere kalan Bremen, deplasmanda dört gol attığı Energie Cottbus maçını ve Bochum karşılaşmasını 2-0 kazanmayı başardı. Bremen bu beş maçta sekiz gol atarken kalesinde beş gol gördü.

RB Leipzig'in hazırlık dönemi formu karmaşık bir tablo ortaya koyuyor. Beş hazırlık maçında üç galibiyet ve iki yenilgi alan takım, son olarak 15 Ağustos'ta Telekom Cup'ta Bayern Münih'e 3-1 kaybetti. Ağustos ayının başlarında da Leeds United'a 2-0 mağlup oldu. Olumlu tarafta ise Leipzig, yazın en net sonucunu SC Verl'i 4-0 yenerek aldı ve Ingolstadt ile VSG Altglienicke karşısında dar farkla kazandı. Leipzig bu beş maçta sekiz gol attı ve beş gol yedi.

SVW

SVW - Form

BOC
K2-0
COT
K2-4
SCP
B2-2
SCP
B2-2
AJA
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
RBL

RBL - Form

ATG
K1-2
FCI
K1-0
VEL
K4-0
LEE
K2-0
FCB
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Werder Bremen - RB Leipzig: Son kafa kafaya rekabet kaydı

Bu iki kulüp arasındaki son Bundesliga maçı 4 Nisan 2026'da oynandı ve RB Leipzig, Wohninvest Weserstadion'da 2-1 kazandı. Son beş Bundesliga karşılaşmasına bakıldığında daha güçlü istatistik Leipzig'de. Bremen hiç kazanamazken Leipzig üç kez galip geldi, iki maç da berabere bitti. Leipzig bu beş maçta 11 gol atarken Bremen dört golde kaldı ve bu da son dönemdeki ikili eşleşmelerde Leipzig'in üstünlüğünü ortaya koydu.

Kafa Kafaya

Werder BremenÇizimRB Leipzig
0
2
3
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
MS
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
MS
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
MS
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
4
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
MS
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
MS
4Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5

Werder Bremen - RB Leipzig puan durumu

Mevcut Bundesliga tablosunda Werder Bremen 18. sırada yer alırken RB Leipzig 14. basamakta bulunuyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern MünihBayern MünihFCB
00000000
4
DortmundDortmundBVB
00000000
5
MönchengladbachMönchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
FC KölnFC KölnKOE
00000000
9
FreiburgFreiburgSCF
00000000
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
18
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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