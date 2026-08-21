Werder Bremen - RB Leipzig maçının biletleri nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Werder Bremen, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Bremen'deki Weser Stadyumu'nda RB Leipzig ile karşı karşıya gelecek.

Sezonun ilk dönemindeki bu fikstür, Werder Bremen'e sahasında kritik puanlar alma fırsatı sunarken, RB Leipzig ise kampanyaya erken dönemde ivme kazandırmayı hedefliyor. İki takımın Bundesliga'daki son karşılaşmasında, 4 Nisan 2026'da RB Leipzig, Weser Stadyumu'nda Werder Bremen'i 2-1 mağlup etmişti.

Bırakın GOAL, Werder Bremen - RB Leipzig maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi size anlatsın.

Werder Bremen - RB Leipzig Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Werder Bremen - RB Leipzig maçı Bremen'deki Wohninvest Weserstadion'da başlayacak. Bölgenizdeki kesin başlama saatini öğrenmek için yerel yayın akışını kontrol edin.

Bundesliga - Hafta 2 5 Eyl 2026 - 09:30 Wohninvest WESERSTADION

Werder Bremen - RB Leipzig Bundesliga biletleri nasıl alınır?

SV Werder Bremen - RB Leipzig maçının 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Weserstadion'daki biletlerini, ikincil platform veya fiyatlandırma referansları olmadan satın almak için resmi süreçleri takip edin:

1. Resmi kulüp bilet portalı

Kulüp sitesi: Resmi SV Werder Bremen bilet mağazasında bir hesap oluşturun.

Ön satış ve üye önceliği: Kulüp üyeleri ve kombine sahipleri, biletlerin ilk satış aşamasında öncelikli kontenjandan yararlanır.

Genel satış: Kalan biletler, maç gününe daha yakın bir tarihte genel satışa sunulur.

2. İkincil pazar

Resmi tribün biletleri tükenirse, kalan biletleri farklı fiyat aralıkları ve bölümlerden bulabileceğiniz yer StubHub 'dır.

Mobil biletler anında devredilir, bu da santraya kısa süre kala yapılacak geç bir alım için kullanışlıdır.

3. Bilet teslimi ve giriş

Dijital biletler: Resmi satın alımlar, mobil bilet veya evde yazdırılabilir belge olarak dijital şekilde teslim edilir.

Maç günü giriş: Mobil geçişler, Weser Stadyumu turnikelerinde doğrudan okutulabilir.

Werder Bremen - RB Leipzig Bundesliga biletleri ne kadar?

SV Werder Bremen'in Weserstadion'daki iç saha maçları için resmi bilet fiyatları, oturma kategorisine ve seviyeye göre değişiklik gösterir:

Tahmini bilet fiyat aralıkları (liste fiyatı)

Ayakta izleme biletleri (Ostkurve / Fan Zone):

Normal: 17 € - 20 € İndirimli: 11 € - 15 €

Oturmalı biletler (Nord, Süd ve West Tribüne):

Kategori 1 (merkez / alt ana tribün): 60 € - 75 € Kategori 2-3 (yan / köşe üst tribün): 40 € - 55 € Kategori 4 (kale arkası / üst köşe): 30 € - 38 €

Deplasman bölümü (RB Leipzig bloğu - West Stand):

Ayakta: ~17 € - 19 €



Werder Bremen - RB Leipzig Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Werder Bremen - RB Leipzig form durumu

Werder Bremen'in son beş maçı hazırlık karşılaşmasıydı ve bu süreçte iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında 15 Ağustos'ta Auxerre'a 1-0 kaybetti. Yaz döneminin daha önceki bölümünde Paderborn ile iki kez 2-2 berabere kalan Bremen, deplasmanda dört gol attığı Energie Cottbus maçını ve Bochum karşılaşmasını 2-0 kazanmayı başardı. Bremen bu beş maçta sekiz gol atarken kalesinde beş gol gördü.

RB Leipzig'in hazırlık dönemi formu karmaşık bir tablo ortaya koyuyor. Beş hazırlık maçında üç galibiyet ve iki yenilgi alan takım, son olarak 15 Ağustos'ta Telekom Cup'ta Bayern Münih'e 3-1 kaybetti. Ağustos ayının başlarında da Leeds United'a 2-0 mağlup oldu. Olumlu tarafta ise Leipzig, yazın en net sonucunu SC Verl'i 4-0 yenerek aldı ve Ingolstadt ile VSG Altglienicke karşısında dar farkla kazandı. Leipzig bu beş maçta sekiz gol attı ve beş gol yedi.

Werder Bremen - RB Leipzig: Son kafa kafaya rekabet kaydı

Bu iki kulüp arasındaki son Bundesliga maçı 4 Nisan 2026'da oynandı ve RB Leipzig, Wohninvest Weserstadion'da 2-1 kazandı. Son beş Bundesliga karşılaşmasına bakıldığında daha güçlü istatistik Leipzig'de. Bremen hiç kazanamazken Leipzig üç kez galip geldi, iki maç da berabere bitti. Leipzig bu beş maçta 11 gol atarken Bremen dört golde kaldı ve bu da son dönemdeki ikili eşleşmelerde Leipzig'in üstünlüğünü ortaya koydu.

Werder Bremen - RB Leipzig puan durumu

Mevcut Bundesliga tablosunda Werder Bremen 18. sırada yer alırken RB Leipzig 14. basamakta bulunuyor.