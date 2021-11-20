Werder Bremen teknik direktörü Markus Anfang, sahte Covid-19 aşı sertifikası iddiaları nedeniyle istifa etti

Werder Bremen Teknik Direktörü Markus Anfang ve yardımcısı Florian Junge, Covid-19 aşı sertifikalarında sahtecilik iddiaları üzerine görevlerinden istifa etti.

Anfang'ın aşı olduğunu gösteren sahte belgeler kullandığı söylendikten sonra perşembe günü Almanya'daki savcılar tarafından soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

47 yaşındaki teknik direktör, daha önce iddiaları reddetmişti, ancak oluşan durumun olumsuz etkileri ve "stresini" öne sürerek cumartesi günkü Schalke ile oynayacakları maç öncesinde Weserstadion'daki görevinden istifa etti.

Ne söylendi?

Werder Bremen'den yapılan açıklamada, "Werder Bremen baş antrenörü Markus Anfang ve yardımcı antrenör Florian Junge, görevlerinden ayrılmışlardır" ifadeleri yer aldı.

Kararın gerekçesi olarak ise savcıların iki teknik direktör hakkında yürüttüğü soruşturma ve sonrasında kulüpte ortaya çıkan huzursuzluktur denildi.

Werder Bremen'in istifa eden teknik direktörü Anfang ise şunları söyledi: "Kulübe, takıma, aileme ve bana aşırı stres oluşturan konu nedeniyle Werder Bremen'in baş antrenörlüğü görevimi derhal bırakmaya karar verdim.

"Kulüp yönetiminden sözleşmemi feshetmesini talep ettim, bu talebi kabul ettiler. Werder Bremen'e hem bugünkü Schalke maçında hem de gelecek için yürekten başarılar diliyorum."

Anfang'ın yardımcısı Junge ise, "Werder Bremen'deki zamanım sona erdiği için çok üzgünüm. Kendimi buraya inanılmaz derecede ait hissettim. Kulüpteki herkese en iyi dileklerimi sunuyorum," dedi.

Alman futbolundaki aşı tartışmaları

Joshua Kimmich'in Covid-19'lu biriyle temas ettiği gerekçesiyle Bayern Münih ile maça çıkamamasının ardından Anfang'ın Bremen'deki görevinden istifa ettiği haberi Alman futbolundaki aşı tartışmalarını artırdı.

Aşısı olmayan Alman milli oyuncu Kimmich, cuma günü Bayern'in Augsburg ile oynadığı Bundesliga maçını kaçırdı. Kimmich ayrıca Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev maçında da sahaya çıkamayacak.

Öte yandan koronavirüs testi pozitif çıkan Niklas Süle ile yakın temasta olan Kimmich, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Karim Adeyemi son milli ara sırasında Almanya Milli Takım kampından ayrılmak zorunda kalmıştı.

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