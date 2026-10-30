Sol kanat oyuncusu, İtalya birinci lig ekibinin AC Milan karşısında aldığı sürpriz 4-2'lik galibiyette Serie A'da ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı ve maçın yıldızı oldu. Daha önce toplam 14 dakika süre aldığı üç kısa maçta gol atamayan Mbangula, bu kez bir hat-trick yaptı.

İtalyan basını muhteşem performansından ötürü onu övgüye boğarken Mbangula da yaşadıklarına inanmakta güçlük çekti. Maçın ardından "Aslında hâlâ inanamıyorum, bütün bunlar harika bir rüyadaymışım gibi geliyor" dedi ve ekledi: "Bu, hiç şüphesiz hayatımın en güzel akşamıydı!"

Mbangula, yazın Werder Bremen'den Bologna'ya kiralık olarak geldi. Kuzey Almanya ekibine, 2025 yazında Juventus'tan 10 milyon euro karşılığında transfer olduktan sonra çıktığı 27 maçta, Milan karşısında attığı gol sayısı kadar gol kaydetmişti ve yüksek beklentilerin çok gerisinde kalmıştı. Mbangula önümüzdeki haftalarda ve aylarda da bu muhteşem performansını sürdürebilirse yeşil-beyazlılar bu süreçten belki de fazla zarar görmeden çıkacak.

Bremen'e para yağacak mı? Bologna'nın Samuel Mbangula için satın alma opsiyonu ne kadar?

Edinilen bilgilere göre Bologna, 22 yaşındaki oyuncu için 12,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu elde etti. Werder Bremen ayrıca iki milyon euro kiralama bedeli aldı. Thioune ise bunun her iki tarafın da kazandığı bir durum olduğunu söyledi.

Werder Bremen Teknik Direktörü, "Şaşırmadım çünkü potansiyelini her zaman biliyorduk" dedi ve şöyle devam etti: "Potansiyelini her zaman biliyorduk. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak, gerek Sam'in kendisi gerekse bizim için, hep biraz daha zor oldu. Ama onun gerçekten iyi bir futbolcu olduğuna hâlâ inanıyoruz. İlk yılında kültürel açıdan uyum sağlamakta zorlanması ve ailesini özlemesi gibi bir sorun da yaşadık."

Thioune, hücum oyuncusunun Bremen'e dönüşüne de kapıyı açtı. "Bundan memnun olduğumdan emin olabilirsiniz. Kendisine mesaj gönderip şahsen tebrik ettim. Zaten kötü ayrılmadık. O, Werder Bremen'in oyuncusu. En iyi formunda dönerse yazın burada herkese ne kadar iyi olduğunu göstermesi ancak sevindirici olur" diye ekledi.

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Bu galibiyetle Bologna, ligin alt sıralarından 11. sıraya yükseldi. Hayal kırıklığı yaratan sezon başlangıcı ve Domenico Tedesco'nun 4. haftanın ardından hızla görevden alınması sonrasında takım, onun yerine gelen Raffaele Palladino yönetiminde yavaş yavaş toparlandı. Bologna, geçen hafta sonu Cagliari'yi de 2-0 mağlup etti. Cumartesi günü ise rakibi AC Monza.