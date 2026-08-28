Werder Bremen, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü Bremen'deki Wohninvest Weserstadion'da Augsburg'u konuk edecek.

SV Werder Bremen, sezonun başında iç saha avantajını kullanıp kendi taraftarı önünde kritik puanlar almayı hedefleyecek. FC Augsburg ise deplasmanda güçlü bir performans ortaya koymak ve Mayıs 2026'da Weserstadion'da Bremen'e karşı aldığı 3-1'lik galibiyeti tekrarlamak amacıyla kuzeye gidiyor.

Bırakın GOAL Werder Bremen - Augsburg maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Werder Bremen - Augsburg Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Werder Bremen - Augsburg maçı Bremen'deki Wohninvest Weserstadion'da başlayacak.

Bundesliga - Hafta 4 19 Eyl 2026 - 09:30 Wohninvest WESERSTADION

Werder Bremen - Augsburg Bundesliga biletleri nasıl alınır?

Weserstadion'da oynanacak SV Werder Bremen - FC Augsburg Bundesliga maçı için bilet satın almanın iki temel yolu var:

Resmî SV Werder Bremen kanalları

Kulübün bilet mağazası: SV Werder Bremen'in resmî bilet portalını çevrim içi olarak ziyaret edin.

Üyelere öncelik: Kulüp üyeleri, bilet satışları genel satışa açılmadan önce öncelikli erişim hakkı elde eder.

Genel satış: Kalan biletler, üyelere yönelik ön satış dönemi kapandıktan kısa süre sonra genel satışa sunulur.

Resmî bilet değişim platformu (Zweitmarkt): Maçın biletleri tükenirse, sezonluk bilet sahiplerinin koltuklarını nominal değer üzerinden yeniden sattığı Werder Bremen'in internet sitesindeki resmî ikincil bilet pazarını kontrol edin.

İkincil bilet platformları

Biletler resmî kanallarda tükenirse, StubHub gibi ikincil platformlarda yeniden satışa çıkan biletler listelenir. Bu platformlardaki fiyatlar talebe ve koltuk konumuna göre değişir.

Werder Bremen - Augsburg Bundesliga biletleri ne kadar?

Weserstadion'daki SV Werder Bremen iç saha maçları için resmî nominal bilet fiyatları, oturma kategorisine ve maçın fiyatlandırma kademesine göre değişir:

Resmî nominal bilet fiyatları

Ayakta izleme biletleri (Ostkurve / Fan Block): 17 € - 20 € (indirimli fiyatlar: 11 € - 15 €)

Kategori 4 (üst köşeler / kale arkaları): 30 € - 38 €

Kategori 2-3 (yan tribünler ve üst katlar): 40 € - 55 €

Kategori 1 (merkezi alt ve ana tribünler): 60 € - 75 €

İkincil piyasa fiyatları

Resmî Werder Bremen İkincil Bilet Değişim Platformu (Zweitmarkt) üzerinden satın alım yapılırsa, biletler orijinal nominal değerine ek olarak %10 işlem ücretiyle yeniden satılır.

StubHub gibi ikincil bilet platformlarında ise bu özel karşılaşma için yeniden satış fiyatları genellikle temel koltuklar için 40 € ile 67 € civarında başlar; üst seviye koltuklar ise talebe bağlı olarak 100 €+ seviyesine kadar çıkabilir.

Werder Bremen - Augsburg Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Werder Bremen - Augsburg form durumu

Werder Bremen bu maça son beş karşılaşmasında aldığı iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgiyle geliyor. Takımın son maçı, 22 Ağustos'ta SK Hansa Lueneburg'a karşı DFB-Pokal'da alınan 3-0'lık galibiyetti. Bremen bundan önce Paderborn ile iki kez berabere kaldı ve iki maç da 2-2 sona erdi; ayrıca Auxerre karşısında oynanan hazırlık maçını 1-0 kaybetti. Takım sezon öncesinde deplasmanda Energie Cottbus'u da 4-2 mağlup etti. Bremen bu beş maçta dokuz gol atarken altı gol yedi.

Augsburg ise son beş maçında üç galibiyet, hiç beraberlik ve iki yenilgi aldı. Takımın son karşılaşması, 22 Ağustos'ta Energie Cottbus deplasmanında DFB-Pokal'da aldığı 2-0'lık galibiyetti. Augsburg ayrıca sezon öncesi hazırlık maçlarında Sassuolo'yu 3-2 yendi ve Schwaz'ı 15-0 mağlup etti. Yenilgiler ise Leeds United karşısında 4-0 ve Bournemouth karşısında 5-2'lik skorlarla geldi. Augsburg bu beş maçta 20 gol attı ve yedi gol yedi.

Werder Bremen - Augsburg: Son karşılaşmalar

İki takım arasındaki son karşılaşma 2 Mayıs 2026'da oynandı ve Augsburg, Wohninvest Weserstadion'daki Bundesliga maçında Werder Bremen'i 3-1 mağlup etti. Bundan önce taraflar, Augsburg'un Aralık 2025'te Bremen'i konuk ettiği maçta 0-0 berabere kaldı. Bundesliga'daki son beş karşılaşmaya bakıldığında, bir beraberliğin yanı sıra Bremen'in bir galibiyetine karşı üç galibiyetle daha iyi sicil Augsburg'da. Augsburg bu beş maçta sekiz gol attı, Bremen ise beş gol kaydetti.