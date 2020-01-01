Wenger'den Arteta'ya Mesut Özil tavsiyesi

Arsenal efsanesi Arsene Wenger, takımda gözden çıkarılan Mesut Özil’den nasıl verim alınabileceğini anlattı.

Premier Lig ekibi ’de yönetim ve teknik direktör Mikel Arteta, takımın en çok kazanan ismi olan Mesut Özil’i gözden çıkardı.

31 yaşındaki oyuncu, UEFA’ya bildirilen kadroda yer almadığı için ’nde de forma giyemeyecek.

Arsenal’in eski teknik direktörü Arsene Wenger, Der Spiegel’e yaptığı açıklamada Mesut Özil’in hala iyi işler yapabileceğini ancak bunun için gerekli koşulların oluşturulması gerektiğini söyledi.

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Wenger, “Mesut’un sahadaki en disiplinli oyuncu olduğunu söyleyemeyiz. Topsuz oyun da onun etkili olduğu konulardan biri değil. Ancak yanına defansif futbolcular koyarsanız bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Mesut varken hücum ve savunma arasındaki dengeyi çok iyi sağlamanız gerekiyor” dedi.

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Arsenal’in şu anda oynadığı futbolun Mesut Özil için uygun olmadığını da dile getiren Fransız futbol adamı, “Son on yılda futbolcular teknik kalite açısından geriye gitti. Atletizim, teknik kapasite ve doğru karar verme gibi özelliklerin önüne geçti” ifadelerini kullandı.

Londra ekibi Mesut Özil’i 2013 yazında ’den transfer etmişti. O dönem takımın teknik direktörü de Arsene Wenger’di.

Mesut Özil futbol tarihinde , ve Premier Lig’de asist krallığı yaşamış tek futbolcu konumunda…