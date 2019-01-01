Wenger: Salah'ta Messi'nin izleri var

Arsenal'in efsane teknik direktörü Arsene Wenger, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah ile Lionel Messi arasında karşılaştırma yaptı.

22 yıl 'i çalıştırdıktan sonra 2018'de takımdan ayrılan ve şu anda FIFA'da görev alan teknik direktör Arsene Wenger, 'un 27 yaşındaki kanat oyuncusu Mohamd Salah ile ilgili övgü dolu sözler söyledi.

FIFA Dünya Kulüpler Kupası kapsamında 'a giderek yarı finalde Monterrey ile karşılaşan Liverpool, Naby Keita ve Roberto Firmino'nun golleriyle 2-1 kazanarak finalde Flamengo'nun rakibi oldu.

Bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 23 maçta 13 gol atan Salah, Keita'nın attığı golü hazırlayarak asist sayısını da 7'ye yükseltti. Jürgen Klopp ile beraber beIN Sports'a röportaj veren Wenger, Salah'ın hem gol atmasından hem de onların hazırlık aşamasında görev almasından çok etkilendiğini belirterek şunları dile getirdi:

"Onun gelişimini beğeniyorum. Monterrey maçında tıpkı bir oyunkurucu gibiydi. Ceza sahası çevresinde yarattığı pozisyonlar olağanüstüydü. Salah'ta sanki Messi'nin izleri vardı. Bu kadar gol atan bir futbolcunun asist de yapıyor olması çok hoşuma gidiyor."

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"Salah komple bir oyuncu. Hepimiz bunu takdir eder ve oyuncularımızdan da böyle olmasını bekleriz."

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp ise Salah ile ilgili şöyle konuştu:

"Salah ile çok iyi tecrübelerim oldu. Ama en olumlu olanları antrenman sahasında olmuştur. Salah, saha içinde harika bir futbolcu. Mo ekrana geldikçe stadyumdaki sesler yükselti. Açıkçası ben olsam topa her dokunduğumda tüm dikkatlerin benim üzerimde olsun istemezdim. Baskı ile çok iyi bir şekilde başa çıkıyor. Fakat onun da normal bir insan olduğunu ve zaman zaman rahatlamak istediğini unutmamak gerek."