Wenger, Arsenal'in bu sezon Premier Lig'de şampiyon olma şansının yüksek olduğunu düşünüyor

Arsenal şu an 18 puanla Premier Lig'in zirvesinde ve Arsene Wenger, Arsenal'in yerini koruyacağını düşünüyor

NELER OLDU? Arsenal bu sezon Premier Lig'de mükemmel bir başlangıç yaptı ve bu onları Premier Lig'de şu anlık zirveye yerleştirdi. Arsenal efsanesi Wenger, Mikel Arteta'nın ve Arsenal'in gerçek bir rakibi olmaması nedeniyle ligi kazanma şansının yüksek olduğunu söylüyor.

NE SÖYLENDİ? Wenger, Sky Sports'a verdiği demeçte Arsenel için: "Bu sezon ligi kazanma şanslarını yüksek görüyorum çünkü ligde baskın başka bir takım görmüyorum. Bu sezonun bunu yapmak için (şampiyon olmak için) iyi bir firsat olduğuna inanıyorum."

"Tabiki bu biraz da özel bir sezon çünkü ortada bir Dünya Kupası var ve bunun bireysel oyuncuların, takımların performansını nasıl etkileyeceğini bilmiyorsunuz. Genel olarak bunun bu sezonda iyi bir fırsat olduğuna inanıyorum."

BÜYÜK RESİM: Wenger, 2003/04 sezonunda Arsenal'de Premier Lig'i kazanan son teknik direktör olmuştu. Bununla birlikte, sonraki yıllar Gunners'a iyi davranmadı ancak bu sezonda işler iyi gidiyor.

ÜÇ FOTOĞRAFLA HİKÂYE:

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