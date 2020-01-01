Wendie Renard, FIFA ödülünü trende kaybetti

FIFA tarafından yılın takımına seçilen kadın futbolcu Wendie Renard, kendisine verilen ödülü trende kaybetti.

2020 yılı, kadın futbolunun yıldız isimlerinden Wendie Renard için iyi başlamadı.

Trenle Paris’ten ’a geçen Fransız futbolcu, içerisinde iki adet ödülün bulunduğu bavulu trende unuttu.

Bavulunu unuttuğunu evine vardığında fark eden Renard, daha sonra tren istasyonuna dönerek görevliler tarafından bulunan bavulunu teslim aldı ancak bavulun içinden ödüller çıkmadı.

Sosyal medyadan bir mesaj yayınlayan Renard, ödüllerinin kendisine teslim edilmesi için çağrıda bulundu.

Wendie Renard kimdir?

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Kadın futbolunun en başarılı oyuncularından olan Renard, 'nın Lyon takımının kaptanlığını yapıyor.

Kariyerinde 6 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan 29 yaşındaki Renard, savunma oyuncusu olmasına karşın 100'den fazla gol attı.