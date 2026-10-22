Kupa büyüsü geri döndü. Mitre, 2026-27 Kadınlar FA Cup sezonuna damga vuracak maç topunu resmen tanıttı. Cesur tasarımı ve son teknoloji aerodinamik özellikleriyle Ultimax Pro’nun bu yeni versiyonu, İngiliz futbolunu ileriye taşımayı sürdüren öncüleri onurlandırmak için tasarlandı.

Reklam

Kupa maçları için cesur bir yeni görünüm

Mitre, Kadınlar FA Kupası'nın son edisyonunda kullanılacak resmî topu tanıttı. Markanın köklü Ultimax Pro altyapısı üzerine geliştirilen yeni tasarım, yeşil, mor ve siyahın çarpıcı birleşimiyle sahada kendine özgü bir görünüm sunuyor.

Tasarımda iç içe geçen renkler, kadın futbolunun artan çeşitliliğini ve ortak gücünü temsil ediyor. Canlı renklere eşlik eden Mitre'nin imzası niteliğindeki Delta şeritleri üzerindeki metalik detaylar ise ikonik kupa kupasına doğrudan gönderme yapıyor.

Altı panelli topun Hyperfoam yastıklaması yüzde 20 artırıldı. Bu da topa daha temiz ve daha duyarlı bir vuruş sağlıyor. Önceki modellere kıyasla aerodinamik sürtünme de yüzde 10 azaltılarak topun havadaki dengesi iyileştirildi.

Oyunun ruhunu yansıtmak

Üretici, İngiltere'de kadın futbolunun hızla yükselişine ayak uyduracak bir top tasarlamayı hedefledi. Mitre'nin marka sorumlusu Alex Roberts, cesur görünümün turnuvanın iddialı yapısını yansıtmasının amaçlandığını anlattı.

Reklam Reklam

Roberts, “Bu organizasyonu bu kadar özel kılan şey, her kulübün kendi hikâyesini yazma fırsatına sahip olması. İster unutulmaz bir kupa sürprizine imza atan amatör bir takım olsun ister Wembley'de galibiyet golünü atan bir oyuncu, bu organizasyon hem takımlara hem de oyunculara adlarını tarihe yazdırma fırsatı veriyor” dedi.

Related Topics

FA'in iş ortaklıkları sorumlusu Sarah Kendall da bu görüşlere katıldı. Kendall, turnuvanın İngiliz futbol piramidinin her kademesinden takımları bir araya getirme özelliğini vurguladı.

Kendall şunları ekledi: “Bu sezonun yeni maç topu, bu ruhu yansıtıyor ve organizasyonun etrafındaki hırsı, enerjiyi ve heyecanı ortaya koyuyor. Mitre, cesur ve kendine özgü bir tasarım ortaya çıkararak harika bir iş çıkardı.”





Mitre









Reklam

Hız mirasını ileri taşımak

Mitre'nin Ultimax serisi, İngiliz futbolunda önemli bir tarihî yere sahip. İlk model, hızı saatte 160,9 kilometreyi aşan ilk futbol topu olarak tarihe geçmişti.

Bu yeni model, güç ve hız mirasını sürdürmeyi hedefliyor. Isıyla birleştirilmiş dikişleri su emilmesini önlüyor ve topun şeklini korumasını garanti ediyor. Top, FIFA Quality Pro'nun sıkı onay kriterlerini de karşılıyor.

Reklam

Yeni top, markanın 'Flow State' adlı yaratıcı kampanyasının da bir parçası. Kampanya, oyuncu içgüdüsünün, özgüvenin ve üst düzey performansın sahada kusursuz biçimde buluştuğu anları kutlamayı amaçlıyor.

Wembley yolu başlıyor

Getty Images

Taraftarlar, yeni topu resmî bir maçta ilk kez 25 Ekim Pazar günü görecek. Ana tablonun birinci turunda 96 kulüp, 48 eşleşmede mücadele edecek.

Reklam

Exeter City ile Hashtag United arasındaki karşılaşma, turnuvanın televizyondan yayınlanacak ilk maçı olacak. Tur atlayan takımlar daha sonra zorlu eleme takviminde ilerleyerek 15 Mayıs 2027 Cumartesi günü Wembley Stadyumu'nda oynanacak büyük finale ulaşmaya çalışacak.