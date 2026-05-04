Algemeen Dagblad gazetesi muhabiri Mikos Gouka’nın haberine göre, Jeremiah St. Juste ile Feyenoord’un kulüp doktoru Joost van der Hoek arasında yaşanan ve çok konuşulan olay artık gündemden düştü. Feyenoord gözlemcisi, St. Juste'nin Fortuna Sittard'a karşı oynanan maçta (1-2 galibiyet) Timon Wellenreuther'in sakatlığını tedavi ederken kulüp doktoruyla neden aniden tartışmaya girdiğini araştırdı.

Olay, 76. dakikada, Fortuna Sittard'ın forveti Paul Gladon'un sert bir tekmesi sonucu kaleci Wellenreuther'in sarsılmış bir şekilde yerde yatarken yaşandı. Kulüp doktoru Joost van der Hoek, fizyoterapist ile birlikte yardım etmek için sahaya koştu. Henüz kaleciye ulaşamadan, St. Juste tarafından saha kenarına gönderildi. Feyenoord'un savunma oyuncusu bu sırada doktoru yakasından sıkıca tuttu.

Gazeteci Mikos Gouka'ya göre, olayın tarafları arasında anlaşmazlık giderildi. Maçın bitiş düdüğünün çalınmasından kısa bir süre sonra St. Juste ve Van der Hoek'un olayı konuştukları belirtildi.

Gouka'ya göre Wellenreuther, sahada takım arkadaşlarına durumun ciddi olmadığını hemen belirtmiş. Kaleci, sağlık ekibi gelmeden önce takım arkadaşları St. Juste ve Givairo Read'i sakinleştirmiş. O anda Feyenoord geride olduğu için St. Juste oyunun bir an önce devam etmesini istemiş.

Ancak St. Juste'nin önemli bir sakatlık olmadığı yönündeki açıklaması, Feyenoord'un kulüp doktorunu ikna etmedi. Bu durum, kulüp içinde kabul edilebilir bir davranış olarak görülmeyen, gözle görülür itişip kakışmalara yol açtı.

Teknik direktör Robin van Persie, maçın ardından olaya hafif bir tavırla tepki gösterdi. “Son kısmı gördüm, bir anlığına sarılmışlardı,” diyerek olayı biraz hafifletmeye çalıştı. Van Persie’ye göre, kulüp doktoru işini yapmak istemiş, St. Juste ise özellikle maçın temposunu korumak istemişti.

St. Juste'nin bu hareketi, takım içindeki rolü hakkında soru işaretleri yaratıyor. Feyenoord içinde St. Juste'nin davranışı uygunsuz olarak değerlendiriliyor, ancak Gouka'ya göre, savunma oyuncusu ve kulüp doktoru aralarındaki anlaşmazlığı açıkça dile getirdikleri için ortalık artık yatışmış durumda.

Kenneth Perez, Pazar akşamı yaptığı analizde defans oyuncusuna sert çıktı. “Bunu tam bir dibe vurma olarak gördüm. Feyenoord bu konuda gerçekten müdahale etmeli, ama bunu yapmayacaklardır,” dedi analist, ESPN’deki Dit was het Weekend programında. "Bu, her türlü standardın çok altında. Kendini lider olarak göstermeye çalışıyor, ama o sadece yedek kulübesinde oturan sıradan bir futbolcu. Yapma ama."