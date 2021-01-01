Welinton: Sergen Yalçın, Alanyaspor'da da aynıydı

Beşiktaş'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Welinton, Alanyaspor'da beraber çalıştığı öğretmeni Sergen Yalçın'dan memnun.

Welinton, öğretmeni Sergen Yalçın'ın kazanmaya odaklı bir teknik direktör olduğunu düşünüyor.

Brezilyalı savunma oyuncusu BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Beşiktaş'ın önceki şampiyonluk kutlamalarını izlediğini söyleyen Welinton, kutlamalara dahil olmak istediğini söylüyor.

Welinton ne dedi?

Welinton, Sergen Yalçın'ın kazanmaya dönük bir oyun anlayışına sahip olduğunu vurguluyor.

"Alanya'da da bu böyleydi. Burada büyük takım faktörü var ve kupa kazanmanızı bekliyorlar. Neticede büyük takım ama hocanın stili aynı"

"Bundan sonra da bu bozulmayacak. Lider durumdayız ama bitmiş hiçbir şey yok. Daha çok maç var. Her maç final niteliği taşıyor. Her maçta çok fazla mücadele edip, alçak gönüllü şekilde bütün rakiplerimizle yüzleşmemiz lazım."

"Lig başlamadan önce çok önemli bir eleme maçı oynadık, iyi de başlamadık. Bunu herkes biliyor. Ancak hocamın ve takım arkadaşlarımın verdiği güvenle üzerine koyacağımı biliyordum. Bu güvenle beraber üstüne koyarak daha iyi durumdayım."

"Hocamın bu açıklamasından haberim yoktu, ilk defa duyuyorum. Ligin başında iyi maçlar oynamadım ama sonradan büyük maçların geleceğini zaten biliyordum. Sırf benim değil takımın da iyileşmesi var. Bu da çok önemli."

"Bu motivasyonla birlikte saha içinde onları daha fazla mutlu etmek için mücadele edeceğim."

"Beşiktaş'taki oyun düzenine bakınca, çok pozisyona giren bir takımız. Burada benim hücuma çıkmama çok fazla ihtiyaç kalmıyor. Maçın her anında pozisyona giren bir takımız. Tabii ki fırsat olduğu zaman golümü atmak istiyorum."

"Buraya geldikten sonra ikili mücadelelerde kendimi geliştirdiğimi söyleyebilirim. Hocamız ikili mücadelelere çok önem veriyor. Genel olarak baktığımızda, profesyonel anlamda her gün bu havayı solumak, bu rutinin içinde bulunmak beni daha iyi bir futbolcu yapıyor. Yeteneklerim beni buraya kadar getirdi. Bundan sonra daha ileriye gitmek istiyorum."

"Fenerbahçe maçına daha çok var. O nedenle bu maçı şimdi düşünmüyoruz. Sadece önümüzdeki maçı kazanmak istiyoruz. Bu sene çok fazla maç oynuyoruz. Yoğun bir tempo var. Deplasmanda veya evimizde oynamak çok da fark etmiyor. Taraftarımız yok, onların da hasretini çekiyoruz. Belki seyahat etmemenin avantajı olabilir. Ufak bir avantaj tabii ki var."

Beşiktaş'ı sırada ne bekliyor?

Süper Lig'de son 6 maçından yenilgisiz ayrılan Beşiktaş'ı zorlu maçlar bekliyor.

Siyah-beyazlılar, 12 Mart'ta Fatih Terim Stadı'nda Başakşehir'in konuğu olacak.

Ardından ise Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Fenerbahçe derbisinin ardından Kartal, Kasımpaşa'ya misafir olacak.