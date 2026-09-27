Yemen Millî Takımı'nın teknik direktörü Cezayirli Nureddin Veld Ali, Katar'a karşı yediği tek golle aldığı yenilginin ardından hayal kırıklığını gizlemedi ve takımının elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştığını, ancak Katar'ın golü, yorgunluk ve nemin maç boyunca hesaplarını etkilediğini vurguladı.

Yemen Millî Takımı, bugün pazar günü İnma Stadı'nda, Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" turnuvasının ikinci hafta müsabakaları kapsamında Katar Millî Takımı karşısında yenilerek, turnuvadaki yoluna puan toplayamadan devam etti.

Veld Ali, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "İtibarımızı geri kazanmak istiyorduk, denedik ve her şeyi ortaya koyduk. Bazı değişiklikler yaptık ve rakip üzerindeki baskımızı artırdık, ancak gol planlarımızı altüst etti. Katar Millî Takımı'nı galibiyet ve tur atlaması nedeniyle tebrik ediyorum."

Şöyle devam etti: "Yorgunluk ve nem, yenilginin sebeplerinden biriydi ve her iki takımı da etkiledi. Ayrıca oyuncularımızdan biri hastaneye kaldırıldı. Buna karşılık, büyük bölgesel turnuvalardaki tecrübe ve katılım Katar Millî Takımı'nın işine yaradı."









Hakemlik konusuna gelince, Yemen'in teknik direktörü kesin değerlendirmelere girmeyi reddederek şunları açıkladı: "Hakemlik konusunu hakem uzmanlarına ve analistlere bırakıyorum, ancak seviyemiz ilk maçtan daha iyiydi ve son maçta iyi bir seviye sunmaya çalışacağız."

Veld Ali ayrıca Ürdünlü hakem Edhem Mehademe'yi savunarak şunları söyledi: "Edhem Mehademe saygın bir hakem ve hatalar her yerde olabilir. Yemen medyasının oyuncuları desteklemesini ve onlara destek olmasını diliyorum, çünkü biz tek bir sistemiz ve hedefimiz açık; o da Yemen futbolu için elimizdeki her şeyi ortaya koymak."