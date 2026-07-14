Faslı futbolcu İsmail Baouf, Hollanda’nın Kampur kulübünde olağanüstü bir yıl geçirdi ve Atlas Aslanları ile Gençler Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

Baouf, teknik direktör Muhammed Vehbi tarafından açıklanan nihai kadrodan çıkarılmadan önce, Fas'ın 2026 Dünya Kupası için hazırlanan ilk kadroda yer almıştı.

Voetbal International sitesi, Baouf’un Hollanda’nın Voetbal International dergisine verdiği röportajı yayınladı. Baouf, “Elbette hayal kırıklığına uğradım, çünkü nihai kadroda yer almadım. Ön kadroya çağrıldığınızda, hayalinize çok yaklaştığınızın farkına varırsınız; bu yüzden iyimser bir ruh hali içindeydim” dedi.

"Bu benim için gerçekleşen bir rüya olabilirdi, ancak görünüşe göre henüz zamanı gelmemişti" diye ekledi.

“Daha sabırlı olmalıyım ve bir dahaki sefere Fas milli takımında yer alabilmek için her gün daha iyi bir oyuncu olmak üzere çalışmaya devam edeceğim” diye devam etti.

2030 Dünya Kupası’na katılma olasılığıyla ilgili olarak ise, “Elbette orada olmak istiyorum, ancak sadece 2030 Dünya Kupası’nı düşünmüyorum; ondan önceki tüm turnuvalara da katılmak istiyorum” dedi.

Son olarak, “Bir sonraki kadro çağrısında Fas Milli Takımı’nda yer almayı umuyorum. Atlas Aslanları’nı temsil etmek büyük bir onur ve yeteneklerimi Wahbi’ye kanıtlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım” diye ekledi.