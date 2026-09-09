Weghorst penaltıyı kaçırdı ama bu, FC Twente'ye pahalıya mal olmadı

FC Twente, çarşamba akşamı kendi sahası Grolsch Veste’de Telstar’ı 1-0 mağlup etti. Biraz zorlansa da galibiyete ulaşan Tukkers, Vriendenloterij Eredivisie’de beşinci sıraya yükseldi.

Enschede’de ilk yarıda iki takım da fazla varlık gösteremedi. Younes Taha, 34. dakikada Wout Weghorst’un pasında direğe takıldı. Bu nedenle devre arasına 0-0’lık eşitlikle gidilmesi konuk ekip için büyük bir sürpriz olmadı.

İkinci yarının başı hareketli geçti. Rui Mendes, Lars Unnerstall’ı geçemedi; Ronald Koeman junior ise Weghorst’un kafa vuruşunda gole izin vermedi. Taha ile Ramiz Zerrouki de hücumda etkili olmaya çalıştı.

Twente baskısını sürdürdü ve bunun karşılığını aldı: etkili bir maç çıkaran Taha ortayı yaptı, Sondre Ørjasæter ise yakın mesafeden akrobatik bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ev sahibi ekibin oyuncuları ve taraftarları arasında belirgin bir rahatlama ve sevinç vardı.

Enschede’de son bölüme girilirken Twente, maç üzerinde oldukça iyi bir kontrol kurdu. Telstar, devre arasında bolca değişiklik yaptı ancak Unnerstall’ın kalesinde gerçekten tehlike yaratacak gücü gösteremedi.

Sem Valk’ın Weghorst’u düşürerek penaltıya sebebiyet vermesiyle Telstar için işler daha da kötüye gidecek gibi görünüyordu. Topun başına geçen yine Weghorst oldu, ancak uzun boylu golcünün dehşetine rağmen Koeman junior kurtarışı yaptı.

Twente ikinci gol için baskısını sürdürdü ancak aradığı golü bulamadı. Buna rağmen hanesine üç puan yazdıran ekip, Eredivisie’nin üst sıralarındaki yerini aldı.