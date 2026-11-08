Wout Weghorst, pazar öğleden sonra oynanan FC Twente-Ajax maçında (2-2) başrolü üstlendi. Golcü oyuncu, uzatma dakikalarında penaltıdan attığı golle Twente'ye bir puan kazandırdı. Maçın ardından ESPN'e konuşan Weghorst, hareketli son dakikaları nasıl yaşadığını anlattı. Ayrıca son düdüğün ardından Ajax forveti Tolu Arokodare ile yaşadığı özel ana da değindi.

Lucas Rosa'nın Ramiz Zerrouki'ye yaptığı faulün ardından Weghorst, 93. dakikada penaltı kullanmak üzere topun başına geçti. "O kadar kolay değil. Öncelikle kalp atış hızınızı düşürmeye ve sakinleşmeye çalışıyorsunuz" diyen forvet, bunu pek başaramadığını kabul etti: "Normalde iki kez nefes verdikten sonra ne yapacağımı bilirim ama bu kez bilemedim."

Weghorst, Ajax kalecisi Marc ter Stegen'in dikkatini dağıtmaya çalıştığını gördü. "Vuruştan önce çok fazla hareket ettiğini gördüm. Bu yüzden hareketlerine biraz daha fazla karşılık vermek istediğimi hissettim" diye açıklayan Weghorst, penaltı yaklaşımı hakkında fazla ayrıntı vermek istemedi: "Bunun nasıl şekillendiğine dair elbette çok fazla şey söyleyemem. Bir dahaki sefere işime yaramaz."

Twente ancak uzatma dakikalarının sonlarında beraberliği yakalasa da Weghorst, takımının aslında daha fazlasını hak ettiğini düşünüyor. "Bana göre 0-1'den oldukça kısa bir süre sonra kontrolü ele aldık ve neredeyse maç boyunca elimizde tuttuk" dedi. "Çok baskın oynadık, topla iyi işler yaptık. Geriden oyun kurarak ve baskı yaparak pek çok fırsat ve pozisyon ürettik."

Weghorst, FC Twente tehlikeli bir atak geliştirmek üzereyken hakem Joey Kooij'nin kendisinin olası bir elle oynama ihlali nedeniyle oyunu durdurduğu, çok konuşulan pozisyona da değindi. "Top kesinlikle elime çarpıyor ama kesinlikle dengem de bozuluyor ve itiliyorum" diyen Weghorst, özellikle düdüğün çalındığı ana itiraz etti: "Orada futbolun biraz göz ardı edildiğini düşünüyorum. Benim aklımdan geçen, 'Önce oyunu devam ettir' oldu."

Weghorst, maç sonu basın toplantısında Kooij'nin oyunu talihsiz bir anda durdurduğu için kendisinden bizzat özür dilediğini de açıkladı. "Maçtan sonra bana, 'Üzgünüm, üzgünüm ama kulağıma 'Durdur, durdur, oyunu durdur' diye bağırılıyor' dedi" diye anlattı. Weghorst'a göre hakem de bu duruma hayli üzülmüştü: "Sanırım kendisi de buna epey kızgındı ama iyi bir karar olmadığı açık."

Son düdüğün ardından Weghorst ile uzun süredir bağ kurduğu Ajax forveti Tolu Arokodare arasında özel bir an yaşandı. İkili, Weghorst Burnley'de, Tolu ise KRC Genk'te oynarken tanıştı ve sonrasında iletişimlerini sürdürdü. Weghorst, "Elbette her hafta görüşmüyorduk ama iletişimimizi sürdürdük. Özellikle son haftalarda, Rab hakkında ve yaşadıklarımızı nasıl deneyimleyip ne yaptığımız üzerine konuşmalarımızla bu iletişim arttı" dedi ve maçtan sonra neden bir araya geldiklerini anlattı.

"İkimiz de minnettarlığımızı göstermek için birlikte kısa bir an ayırıp dua edelim diye düşündük" diyen Weghorst, Tolu ile yaşadıkları özel anı şöyle anlattı: "Aslında bunu her zaman, her gün yapıyoruz. Hayatımızın bir parçası." Golcü oyuncu sözlerini şöyle tamamladı: "Bu kez, bunu burada yapmanın ve böylesine özel bir maçı birlikte noktalamanın güzel olacağını düşündük."