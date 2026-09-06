Weghorst, FC Groningen'a attığı golün ardından Ajax'la yaşadığı travmaya gönderme yaptı

Wout Weghorst, pazar günü FC Groningen'a attığı golden dolayı mutlu. FC Twente'nin golcüsü, kuzey ekibine karşı hesabını kapatması gereken bazı şeyler olduğunu maçın ardından Voetbal International'a açıkladı.

"Buraya son iki gelişimde bunun hakkında çok düşündüm. O zaman gerçekten etkilemişti. Ama Groningen'le halletmem gereken bir hesabım daha vardı. Bu da yarı yarıya oldu" dedi ve 2-2'lik golün sahibi, bunu devre arasından kısa süre önce kaydetti.

Weghorst burada Mayıs 2025'i kastediyor. Ajax, o dönemde sondan bir önceki haftada Groningen'de 1-2'lik üstünlüğünü son anda koruyamamış ve bir puanla yetinmek zorunda kalmıştı. Uzatma dakikalarının ilerleyen bölümünde golü atan isim Thijmen Blokzijl olmuştu.

Bu, Francesco Farioli yönetiminde böylesine güçlü bir sezon geçiren Ajax adına kritik bir hataydı. Şampiyonluk sonunda, ilk başta zirve yarışı için şansı yok gibi görünen takipçisi PSV'ye gitmişti.

Uzun boylu forvet bu yüzden rövanş duyguları besliyordu ve golünden sonra karakteristik bir şekilde parmağını havaya kaldırdı. "Younes Taha'nın iyi topuna koşu yapıyorum ve top ayağıma düzgün geliyor. Sonra orada olmanız gerekir. Şimdi dönüp baktığımda kolay değildi."

"Onu biraz daha arkamdan çıkarıp vurmam gerekti. Benim işim her zaman doğru yerde olmak. Daha fazla pozisyon da buldum, çünkü maçı kazanmak için yeterince fırsat yakaladık" diyerek Weghorst, takımının deplasmandaki beraberliğini analiz etti.

Weghorst şu ana kadar ligde dört maçta iki gol attı. Ayrıca Avrupa kupalarında da iki kez ağları havalandırdı.