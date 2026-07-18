Wout Weghorst, Arnold Bruggink’ten derin bir hayal kırıklığı duyuyor. FC Twente’nin yeni forveti, eski teknik direktörün iki yıl önce Enschede’ye dönüşünün neden gerçekleşmediğini çok daha önce açıklaması gerektiğini belirtiyor. Weghorst’a göre bu, taraftarlardan alacağı birçok olumsuz tepkiyi önleyebilirdi.

Forvet, 2024 yazında FC Twente’ye geri dönmeyi yürekten umuyordu. O dönemde kulüpte forma giymenin hayali olduğunu açıkça dile getirmişti, ancak transfer sonunda gerçekleşmedi. Bunun yerine Weghorst, Ajax ile sözleşme imzaladı ve bu karar, Twente taraftarlarının yoğun eleştirilerine maruz kalmasına neden oldu.

Twente’ye transferin o dönemde neden gerçekleşmediği ancak kısa süre önce netleşti. Weghorst daha önce kulübün resmi kanalları aracılığıyla Burnley’in FC Twente’nin karşılayamayacağı bir transfer ücreti talep ettiğini açıklamıştı. Bruggink de geçtiğimiz günlerde ESPN’de durumla ilgili daha ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

“Çok fazla belirsizlik vardı ve o çok pahalıydı. O sırada Sam Lammers’ı alabilme imkânımız vardı ve biz de onu tercih ettik,” diye açıkladı Bruggink, o dönemde yapılan seçimle ilgili olarak. Böylece eski teknik direktör, Weghorst’u geri getirme girişiminin başarısızlığına dair ilk kez ayrıntılı bir açıklama yaptı.

Bu açıklama Weghorst için çok geç geldi. 33 yaşındaki forvet, De Telegraaf’a verdiği röportajda, “Eğer gerçekten biraz daha net olsaydı, bir sürü nefret dolu tepkiden kurtulmuş olurduk” dedi. “Bu beni hayal kırıklığına uğrattı. Yuhalandım… Sert davranabilirim ama tabii ki bu hoş bir şey değil.”

Forvet, Ajax’a transferinin FC Twente taraftarları arasında hassas bir konu olduğunu anlıyor. Yine de ortaya çıkan algının haksız olduğunu düşünüyor. “Bunların hepsi tamamen gereksizdi. Gerçeğin eninde sonunda kendiliğinden ortaya çıkacağına her zaman inandım ve son dönemde – çeşitli kişilerin sayesinde – bu da nihayet gerçekleşti.”

Aynı zamanda Weghorst kendi hatalarını da kabul ediyor. Ajax’taki tanıtım töreninde yaptığı bir açıklamanın Twente’deki duyguları daha da alevlendirdiğini kabul ediyor. Hollanda Milli Takımı oyuncusuna göre, o zaman kendini daha net ifade etmeliydi.

“Ajax’taki tanıtımım sırasında, bir gün Johan Cruijff ArenA’da oynamak her zaman hayalim olduğunu söylemem Twente’de gerginliğe yol açtı,” diye geriye dönüp bakıyor. “Küçüklüğümden beri tatillerden sonra Schiphol’dan ArenA’nın yanından geçerdik ve kardeşlerime hep şöyle derdim: ‘Burası, ileride futbol oynayacağım yer.’ Bununla kastettiğim şuydu: Eredivisie’ye çıkacağım.” Tüm bu tartışmalara rağmen Weghorst, kariyeri boyunca Ajax’ta oynamış olmaktan hâlâ ‘son derece gururlu’ olduğunu vurguluyor.