Weghorst, Amsterdam'da bir alışkanlığını sürdüreceğine söz verdi: "Twente'de pek uygun değil"

Oranje’nin forveti Wout Weghorst, ESPN’ye verdiği röportajda, artık FC Twente’de oynadığı için sevinç gösterisini değiştireceğini söyledi.

Weghorst, birkaç hafta önce çocukluğundan beri büyük bir hayranı olduğu Twente ile sözleşme imzaladı. “Grolsch Veste’de oynamak her zaman harika. Şimdi Twente’nin oyuncusu olarak, bu gerçekten harika, benim kulübüm.”

Weghorst, son iki yıldır Ajax’ta forma giyiyordu. Amsterdam’da, başkenti simgeleyen Andreas haçlarına atıfta bulunarak kollarını üç haç şeklinde birleştiren özel bir sevinç hareketi geliştirmişti.

Borne doğumlu forvet, bu sevinç hareketini Amsterdam’da bırakıyor. “Artık bunu görmeyeceğiz, bana pek uygun gelmiyor. Bu, Amsterdam’da ortaya çıkan bir şeydi; burada da başka bir şey ortaya çıkacaktır.”

34 yaşındaki forvet, iki hafta önce Hollanda milli takımıyla birlikte ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenen Dünya Kupası’nda yer almıştı. Oranje ile birlikte, 16’lı final turunda Fas’a karşı (1-1, penaltılarda mağlubiyet) elendi.

Weghorst, kendi ifadesiyle Hollanda milli takımının elenmesini hâlâ kabullenmekte zorlanıyor. “Dünya Kupası artık benim için o kadar da önemli değil. Maçları pek takip etmedim. Final maçını izleyeceğimi sanmıyorum, çünkü o zaman o hisler yeniden su yüzüne çıkar,” diye sözlerini tamamladı.