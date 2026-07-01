Wout Weghorst, Haziran sonunda Ajax’tan FC Twente’ye transferini tamamladı. Böylelikle Eredivisie’nin en dikkat çeken oyuncularından biri Hollanda’da forma giymeye devam ediyor. Weghorst, kişiliği nedeniyle sık sık eleştiriliyor ve eski menajer René Wagelaar da Hollanda milli takım oyuncusuna pek sıcak bakmıyor.

Analist olarak görev yapan Wagelaar, görüşlerini neredeyse hiçbir zaman saklamaz. Her hafta FC Twente’deki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunur. “VoetbalTijd” adlı futbol talk şovunda Weghorst’un hayranı olmadığını belirtiyor. Wagelaar’a göre 33 yaşındaki forvetin zihniyeti hakkında olumsuz bir şey söylenemez, ancak forvetin kendini sergileme biçiminden hoşnut değil. “Kişilik açısından onunla hiç anlaşamıyorum. Kazanma karakterine sahip, ama etrafındaki o yapmacık tavırları hiç sevmiyorum,” diyor Wagelaar. “Twente’de biraz daha normal davranarak bu tavrını biraz düzeltebilecek mi, göreceğiz.”

Eski oyuncu menajeri daha sonra ne demek istediğini açıkladı. “Benim için normal ne demek? Kaybedilen bir FA Cup finalinin ardından 15 dakika boyunca taraftar tribününün önünde diz çökmek değil. Bunların hepsini sahte buluyorum. Daha çok insan da böyle düşünüyor.” Ayrıca, Hollanda milli takımının Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından Weghorst’un gösterdiği duygusal tepkiye de dikkat çekti.

Yine de Wagelaar, forvetin sportif niteliklerinden şüphe duymuyor. Weghorst’un FC Twente’de de Eredivisie’de önemli bir rol oynayabileceğini öngörüyor. “Uyum sağlayabilecek mi, göreceğiz. Önümüzdeki sezon on beş gol atar, belki daha da fazlasını. Tüm o zayıf rakiplere karşı oynayabilecek kadar iyi. Biraz yıpranmış durumda, o yüzden ne kadar dayanabileceğini göreceğiz. Özellikle de o tuhaf numaralardan vazgeçmesi gerekiyor.”

Son olarak Wagelaar, dikkat çekici bir espriyle sözlerini noktalıyor. “Tavsiyem: İncil’i çantada bırakıp yerine Playboy’u çıkarsın, o çocuklara birkaç büyük göğüs gösterirse burada işini halletmiş olur. O zaman başarılı olur, sanırım.”

Kramer’in Eleştirisi

Weghorst hakkında eleştirel görüşlerini dile getiren tek kişi Wagelaar değil. Michiel Kramer de kısa süre önce De Oranjezomer’da forvet hakkında konuştu ve onun davranışlarından rahatsız olduğunu belirtti.

“Yaptığı kariyere saygı duyuyorum, ama o biraz huysuz bir adam. Bu özellikle davranışlarında ortaya çıkıyor,” dedi Kramer. Bu sözleriyle Weghorst’un hâlâ FC Emmen’de oynadığı döneme atıfta bulundu. “O Emmen’de oynarken ben de ona karşı oynamıştım; o zamanlar maç öncesinde İncil okumuyordu, soyunma odasında yüzüne su serpmiyordu ve o kadar da bağırıp çağırmıyordu.”

Kramer’e göre forvetin davranışları her zaman samimi gelmiyor. “Bazen tüm bunların biraz fazla abartılı olduğu izlenimine kapılıyorum.” Eski forvet, bu yargısının dışarıdan edindiği izlenime dayandığını vurguladı.

“Onu tanımadığım için bunu doğrulayamam. Ancak dışarıdan bakıldığında bazen biraz abartılı buluyorum; bunda bir sorun yok, ama bazen bu durum beni rahatsız edebiliyor. Bana samimi gelmiyor. Onu şahsen tanımıyorum, ancak onu tanıyan ve benimle aynı şeyi söyleyen bazı oyuncular tanıyorum,” diye sözlerini tamamladı Kramer.