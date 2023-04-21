İngiliz golcü Rooney, İngiltere ile Türkiye arasındaki maçta tünelde Alpay ile birbirine girdi.

Wayne Rooney, devre arasındaki kavgada Türkiye Milli Takımı’nın stoperi Alpay Özalan ile kavgaya tutuştu.

2004 yılında, İngiltere ile Türkiye arasında Avrupa Şampiyonası için kritik bir mücadele oynandı.

Maç 0-0 berabere sona erdi ve Türkiye, play-off’larda Letonya ile karşılaştı, fakat 2004 Avrupa Şampiyonası’na katılma şansını kaçırdı.

Ne oldu?

Maça dair sportif olayların dışında, farklı bir kargaşa da vardı ve istenmeyen bazı görüntüler yaşandı.

İngiltere adına penaltı olduğunda, topun başına o zamanların yıldız ismi David Beckham geçti, ancak ayağı kaydı ve topu ağlarla buluşturamadı.

Bunun üzerine o dönemde Aston Villa formasını giyen Alpay, Manchester United’ın yıldızının suratına doğru yaklaşarak sert bir şekilde bir şeyler söyledi.

Bu kargaşa, tünelde de patlak verdi ve güvenlik oluşan arbede de futbolcuları ayırmak için araya girdi.

İngiltere ve Manchester United’ın eski masörü Rod Thornley, The Cosh podcast'inde bu konuya açıklık getirdi.

Ne söylendi?

Thornley, “Olay, tünelde patlak verdi” dedi ve şunları ekledi:

“Emile Heskey her şeyin tam ortasındaydı. Alpay, güvenlikleri aşmaya çalışarak kargaşanın arasından sıyrılmaya çalışıyordu.

"Ardından Rooney, devreye girdi ve yumruğunu Alpay’a doğru savurarak onu yere devirdi.”

Thornley'e şaka yollu yumruğun Phil Neville'e ait olup olmadığı sorulduğunda, bunun büyük bir boks hayranı olan Rooney’e ait olduğunun altını çizdi.

“Rooney, Alpay’ı yere sererek işini yaptı. Heskey, olayların tam ortasındaydı.”

Ancak, ortamdaki düzeni sağlamak için ikonik hakem Pierluigi Collina devreye girdi ve olayları bir anda yatıştırdı.

Thornley ekledi: “Collina, sesiyle her şeyi durdurdu ve iki kaptan, Collina ile beraber gitti.

"Kaptanlar soyunma odalarına geri dönüp 'Sahada bir şey olursa kırmızı kart çıkma olasılığı yüksek” diye konuşmaya başladılar.

Beckham'ın penaltıyı kaçırmasına rağmen İngiltere, ihtiyaç duyduğu puanı alarak EURO 2004’ün yolunu tuttu.