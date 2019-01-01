Wayne Rooney: Şu ana kadar çalıştığım en iyi menajer Louis van Gaal

Manchester United'ın eski yıldızlarından Wayne Rooney, şimdiye kadar çalıştığı en iyi menajeri açıkladı.

Wayne Rooney, Alex Ferguson yönetimindeki ile geçirdiği 13 yılda birçok başarıya imza attı. Ancak konu menajerliğe geldiğinde Rooney'nin aklındaki ilk isim Alex Ferguson değil.

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Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın eski kaptanı, çalıştığı en iyi menajerin Kırmızı Şeytanlar'la yalnızca tek kupa kazanabilen Louis van Gaal olduğunu belirtti.

De Telegraaf'a konuşan Rooney; "Şimdiye kadar çalıştığım en iyi menajer kesinlikle van Gaal." dedi.

34 yaşındaki forvet oyuncusu, Hollandalı menajerin taktiksel becerilerini ve detaylar üzerine gösterdiği dikkati inanılmaz bulduğunu belirtirken sözlerine şöyle devam etti; "Onun kulüpten ayrılışına çok üzüldüm. Ancak şunu söyleyebilirim ki ondan çok ders aldım. Menajer olduğumda ondan öğrendiklerimi kesinlikle kullanacağım."

Geleceği hakkındaki sorulara da yanıt veren Wayne Rooney; "Frank Lampard ve Steven Gerrard'ın menajer olarak büyük kulüplerde önemli fırsatlar elde etmesi çok güzel ve menajerlik yapmak için bana umut veriyor. Ancak şu an futbol oynamanın keyfini çıkarıyorum. Daha fazla kupa kazanmak istiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.